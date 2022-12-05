Де купити живу ялинку у Києві: список адрес сезонних ярмарків

У Києві 15 грудня відкриються офіційні майданчики з продажу живих новорічних дерев. Працюватимуть вони до 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

"Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації сформовано адресний перелік сезонних ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев у місті Києві, який затверджено заступником голови Київської міської державної адміністрації В. Мондриївським", - йдеться в повідомленні. Зазначено, що ярмарки працюватимуть з 15 по 31 грудня. Список адрес ялинкових майданчиків можна знайти за посиланням.