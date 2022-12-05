Де купити живу ялинку у Києві: список адрес сезонних ярмарків

У Києві 15 грудня відкриються офіційні майданчики з продажу живих новорічних дерев. Працюватимуть вони до 31 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.
"Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської державної адміністрації сформовано адресний перелік сезонних ярмарків з продажу натуральних хвойних дерев у місті Києві, який затверджено заступником голови Київської міської державної адміністрації В. Мондриївським", - йдеться в повідомленні.
Зазначено, що ярмарки працюватимуть з 15 по 31 грудня.
Список адрес ялинкових майданчиків можна знайти за посиланням.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що у Києві цьогоріч встановлять новорічну ялинку, яка буде символом незламності. Вона буде з енергозберігаючими гірляндами та верхівкою у вигляді герба України.
Додамо, українські лісгоспи вже почали продаж новорічних ялинок. Лісівники вирощують ці дерева на новорічних плантаціях, які є в кожній області.
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