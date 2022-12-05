RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Где купить живую елку в Киеве: список адресов сезонных ярмарок

Фото: где купить живую елку в Киеве (РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве 15 декабря откроются официальные площадки по продаже живых новогодних деревьев. Будут работать они до 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

"Департаментом промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации сформирован адресный перечень сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев в Киеве, который утвержден заместителем председателя Киевской городской государственной администрации В. Мондриевским", - говорится в сообщении.

Отмечено, что ярмарки будут работать с 15 по 31 декабря.

Списов адресов елочных площадок можно найти по ссылке.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Киеве установят новогоднюю елку, которая будет символом несокрушимости. Она будет с энергосберегающими гирляндами и верхушкой в виде герба Украины.

Добавим, украинские лесхозы уже начали продажу новогодних елок. Лесоводы выращивают эти деревья на новогодних плантациях, которые есть в каждой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГАКиев