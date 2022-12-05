Где купить живую елку в Киеве: список адресов сезонных ярмарок

В Киеве 15 декабря откроются официальные площадки по продаже живых новогодних деревьев. Будут работать они до 31 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Департамента промышленности и развития предпринимательства КГГА.

"Департаментом промышленности и развития предпринимательства исполнительного органа Киевской городской государственной администрации сформирован адресный перечень сезонных ярмарок по продаже натуральных хвойных деревьев в Киеве, который утвержден заместителем председателя Киевской городской государственной администрации В. Мондриевским", - говорится в сообщении. Отмечено, что ярмарки будут работать с 15 по 31 декабря. Списов адресов елочных площадок можно найти по ссылке.