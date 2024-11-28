Де купити святкову ялинку в Києві: адреси офіційних базарів у різних районах (список)

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Робота офіційних ялинкових майданчиків у Києві
Директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков повідомив, що офіційні ялинкові ярмарки в Києві відкриватимуться з 5 грудня та працюватимуть до 31 грудня поточного року.
"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці", - наголосив він і запросив громадян "обрати святкове дерево, яке наповнить дім радістю та теплом у новорічні дні".
Костіков додав, що купівля ялинок на офіційних майданчиках важлива:
- для прозорості процесу
- для збереження природних ресурсів
- для боротьби з нелегальною вирубкою лісів
У КМДА уточнили, що продаж "офіційних" ялинок здійснюватимуть комунальні підприємства, підпорядковані департаменту промисловості та розвитку підприємництва.
Де купити ялинку в Голосіївському районі
У Голосіївському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:
- перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
- вулиця Самійла Кішки, 5
- вулиця Степана Рудницького, 6-А
- вулиця Васильківська, 8
- провулок Руслана Лужевського, 1 (дві локації)
- вулиця Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2")
- проспект Академіка Глушкова, 16-16/7
- проспект Академіка Глушкова, 31-А
- вулиця Метрологічна, 19
- вулиця Академіка Заболотного, 48-А - дві локації (навпроти торгівельного майданчика "Феофанівський")
- вулиця Феодосійська, Дніпровське шосе
- вулиця Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка")
Де купити ялинку в Дарницькому районі
У Дарницькому районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:
- вулиця Архітектора Вербицького, 16
- вулиця Братства тарасівців, 9
- вулиця Єлизавети Чавдар, 1
- вулиця Єлизавети Чавдар, 13
- вулиця Здолбунівська, 2
- вулиця Михайла Драгоманова, 14
- вулиця Олени Пчілки, 2
- перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької)
- вулиця Срібнокільська, 13
- вулиця Ялтинська, 5-А
- вулиця Ялтинська, 5-Б
- перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
- вулиця Олександра Мишуги, 2
- перетин вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренка
- перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
- проспект Петра Григоренка, 26
- проспект Петра Григоренка, 41-43
- вулиця Срібнокільська, 5-Б (з'їзд з проспекту Петра Григоренка на проспект Миколи Бажана - станція метро "Позняки")
- Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус")
- вулиця Олександра Мішуги, 4
- вулиця Зарічна, 1
- вулиця Дніпровська Набережна, 18 (з'їзд з Дніпровської набережної та проспекту Миколи Бажана - станція метро "Осокорки")
Де купити ялинку в Деснянському районі
У Деснянському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:
- вулиця Рональда Рейгана, 4
- вулиця Рональда Рейгана, 8
- проспект Червоної Калини, 15
- проспект Червоної Калини, 26
- проспект Червоної Калини, 44
- проспект Червоної Калини, 60/10
- проспект Червоної Калини, 95-97
- вулиця Електротехнічна, 2
- вулиця Електротехнічна, 4
- вулиця Мілютенка, 34 (розподільча смуга)
- станція метро "Лісова" (вулиця Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
- станція метро "Чернігівська"
Де купити ялинку в Дніпровському районі
У Дніпровському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:
- бульвар Ігоря Шамо, 2/7
- вулиця Андрія Малишка, 4-А
- вулиця Івана Миколайчука, 9
- вулиця Миропільська, 25
- вулиця Райдужна, 4
- вулиця Юрія Шумського, 1
- проспект Павла Тичини, 7
- проспект Соборності, 2/1
- перетин вулиці Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо
- перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича
- перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича
Де купити ялинку в Оболонському районі
В Оболонському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:
- вулиця Дніпроводська, 1
- вулиця Зої Гайдай, 2
- площа Петропавлівська, 2
- проспект Володимира Івасюка, 27-Б
- проспект Володимира Івасюка, 46
- вулиця Семена Скляренка, 17
- вулиця Ярослава Івашкевича, 6/8А
- проспект Оболонський, 1-Б
- проспект Оболонський, 52-А
- проспект Оболонський, 45/28
- вулиця Петра Калнишевського, 2
- вулиця Героїв Дніпра, 30
- вулиця Героїв Дніпра, 32
- вулиця Героїв Дніпра, 41
- вулиця Йорданська, 17
- вулиця Героїв полку "Азов", 3
- вулиця Героїв полку "Азов", 12
- вулиця Героїв полку "Азов", 34
- вулиця Александра Архипенка, 6-А
- площа Оболонська, 6 (дві локації)
- проспект Литовський, 2
- проспект Маршала Рокоссовського, 3/4
Де купити ялинку у Печерському районі
У Печерському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:
- бульвар Миколи Міхновського, 25
- бульвар Миколи Міхновського, 30/1
- вулиця Велика Васильківська, 107
- вулиця Шота Руставелі, 16 (в межах закладу "Milk Bar")
Де купити ялинку у Подільському районі
У Подільському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:
- вулиця Верхній Вал, 16 (три локації)
- ріг вулиць Верхній Вал та Житньоторзька (локація №4)
- вулиця Вишгородська, 21/6
- вулиця Івана Виговського, 18
- вулиця Світлицького, 23
- вулиця Світлицького, 30/20
- проспект Василя Порика, 13
- проспект Європейського Союзу, 12-А (біля магазину "АТБ")
- проспект Європейського Союзу, 37
- проспект Європейського Союзу, 45-А
- проспект Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент")
- проспект Європейського Союзу, 66
- проспект Свободи, 2
- проспект Свободи, 28
- проспект Георгія Гонгадзе, 20
- вулиця Нижній Вал, 15 (розподільча смуга навпроти автостанції)
- ріг вулиць Межигірської та Верхній Вал (розподільча смуга)
Де купити ялинку у Святошинському районі
У Святошинському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:
- проспект Берестейський, 117
- проспект Леся Курбаса, 8
- проспект Академіка Палладіна, 24
- Святошинська площа, 1
- бульвар Миколи Руденка, 7
- бульвар Миколи Руденка, 13
- бульвар Миколи Руденка, 14
- бульвар Миколи Руденка, 15
- бульвар Жуля Верна, 6/10
- вулиця Василя Кучера, 5
- вулиця Симиренка, 17
- вулиця Зодчих, 46
- вулиця Зодчих, 56
- вулиця Зодчих, 62
- вулиця Зодчих, 70
- вулиця Тулузи, 2/58
- вулиця Якуба Коласа, 23
- вулиця Чорнобильська, 20
- вулиця Ірпінська, 76 - 80
- вулиця Підлісна, 1
- вулиця Академіка Булаховського, 30
- вулиця Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга)
- вулиця Сім'ї Стешенків, 7
- вулиця Василя Стуса, 20
Де купити ялинку у Солом'янському районі
У Солом'янському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:
- вулиця Солом'янська, 33
- вулиця Солом'янська, 39
- вулиця Борщагівська, 154-А (ТЦ "Аркадія")
- вулиця Академіка Шалімова, 37
- бульвар Чоколівський, 1
- бульвар Чоколівський, 19 - 21
- бульвар Чоколівський, 20
- бульвар Чоколівський, 24
- проспект Відрадний, 15/45
- проспект Повітряних Сил, 18/2
Де купити ялинку в Шевченківському районі
У Шевченківському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:
- вулиця Юрія Іллєнка, 1
- вулиця Данила Щербаківського, 56
- ріг вулиць Ігоря Турчина та Мрії
- вулиця Парково-Сирецька, 10
- вулиця Ольжича, 14
- вулиця Олена Теліги, 31/1
- вулиця Щусєва, 5
- ріг вулиць Олени Теліги та Щусєва
- вулиця Дорогожицька, 13/14