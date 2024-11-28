Де купити святкову ялинку в Києві: адреси офіційних базарів у різних районах (список)

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Робота офіційних ялинкових майданчиків у Києві

Директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков повідомив, що офіційні ялинкові ярмарки в Києві відкриватимуться з 5 грудня та працюватимуть до 31 грудня поточного року.

"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці", - наголосив він і запросив громадян "обрати святкове дерево, яке наповнить дім радістю та теплом у новорічні дні".

Костіков додав, що купівля ялинок на офіційних майданчиках важлива:

для прозорості процесу

для збереження природних ресурсів

для боротьби з нелегальною вирубкою лісів

У КМДА уточнили, що продаж "офіційних" ялинок здійснюватимуть комунальні підприємства, підпорядковані департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

Де купити ялинку в Голосіївському районі

У Голосіївському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича

вулиця Самійла Кішки, 5

вулиця Степана Рудницького, 6-А

вулиця Васильківська, 8

провулок Руслана Лужевського, 1 (дві локації)

вулиця Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2")

проспект Академіка Глушкова, 16-16/7

проспект Академіка Глушкова, 31-А

вулиця Метрологічна, 19

вулиця Академіка Заболотного, 48-А - дві локації (навпроти торгівельного майданчика "Феофанівський")

вулиця Феодосійська, Дніпровське шосе

вулиця Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка")

Де купити ялинку в Дарницькому районі

У Дарницькому районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

вулиця Архітектора Вербицького, 16

вулиця Братства тарасівців, 9

вулиця Єлизавети Чавдар, 1

вулиця Єлизавети Чавдар, 13

вулиця Здолбунівська, 2

вулиця Михайла Драгоманова, 14

вулиця Олени Пчілки, 2

перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької)

вулиця Срібнокільська, 13

вулиця Ялтинська, 5-А

вулиця Ялтинська, 5-Б

перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської

вулиця Олександра Мишуги, 2

перетин вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренка

перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової

проспект Петра Григоренка, 26

проспект Петра Григоренка, 41-43

вулиця Срібнокільська, 5-Б (з'їзд з проспекту Петра Григоренка на проспект Миколи Бажана - станція метро "Позняки")

Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус")

вулиця Олександра Мішуги, 4

вулиця Зарічна, 1

вулиця Дніпровська Набережна, 18 (з'їзд з Дніпровської набережної та проспекту Миколи Бажана - станція метро "Осокорки")

Де купити ялинку в Деснянському районі

У Деснянському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

вулиця Рональда Рейгана, 4

вулиця Рональда Рейгана, 8

проспект Червоної Калини, 15

проспект Червоної Калини, 26

проспект Червоної Калини, 44

проспект Червоної Калини, 60/10

проспект Червоної Калини, 95-97

вулиця Електротехнічна, 2

вулиця Електротехнічна, 4

вулиця Мілютенка, 34 (розподільча смуга)

станція метро "Лісова" (вулиця Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)

станція метро "Чернігівська"

Де купити ялинку в Дніпровському районі

У Дніпровському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

бульвар Ігоря Шамо, 2/7

вулиця Андрія Малишка, 4-А

вулиця Івана Миколайчука, 9

вулиця Миропільська, 25

вулиця Райдужна, 4

вулиця Юрія Шумського, 1

проспект Павла Тичини, 7

проспект Соборності, 2/1

перетин вулиці Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо

перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича

перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича

Де купити ялинку в Оболонському районі

В Оболонському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

вулиця Дніпроводська, 1

вулиця Зої Гайдай, 2

площа Петропавлівська, 2

проспект Володимира Івасюка, 27-Б

проспект Володимира Івасюка, 46

вулиця Семена Скляренка, 17

вулиця Ярослава Івашкевича, 6/8А

проспект Оболонський, 1-Б

проспект Оболонський, 52-А

проспект Оболонський, 45/28

вулиця Петра Калнишевського, 2

вулиця Героїв Дніпра, 30

вулиця Героїв Дніпра, 32

вулиця Героїв Дніпра, 41

вулиця Йорданська, 17

вулиця Героїв полку "Азов", 3

вулиця Героїв полку "Азов", 12

вулиця Героїв полку "Азов", 34

вулиця Александра Архипенка, 6-А

площа Оболонська, 6 (дві локації)

проспект Литовський, 2

проспект Маршала Рокоссовського, 3/4

Де купити ялинку у Печерському районі

У Печерському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

бульвар Миколи Міхновського, 25

бульвар Миколи Міхновського, 30/1

вулиця Велика Васильківська, 107

вулиця Шота Руставелі, 16 (в межах закладу "Milk Bar")

Де купити ялинку у Подільському районі

У Подільському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

вулиця Верхній Вал, 16 (три локації)

ріг вулиць Верхній Вал та Житньоторзька (локація №4)

вулиця Вишгородська, 21/6

вулиця Івана Виговського, 18

вулиця Світлицького, 23

вулиця Світлицького, 30/20

проспект Василя Порика, 13

проспект Європейського Союзу, 12-А (біля магазину "АТБ")

проспект Європейського Союзу, 37

проспект Європейського Союзу, 45-А

проспект Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент")

проспект Європейського Союзу, 66

проспект Свободи, 2

проспект Свободи, 28

проспект Георгія Гонгадзе, 20

вулиця Нижній Вал, 15 (розподільча смуга навпроти автостанції)

ріг вулиць Межигірської та Верхній Вал (розподільча смуга)

Де купити ялинку у Святошинському районі

У Святошинському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

проспект Берестейський, 117

проспект Леся Курбаса, 8

проспект Академіка Палладіна, 24

Святошинська площа, 1

бульвар Миколи Руденка, 7

бульвар Миколи Руденка, 13

бульвар Миколи Руденка, 14

бульвар Миколи Руденка, 15

бульвар Жуля Верна, 6/10

вулиця Василя Кучера, 5

вулиця Симиренка, 17

вулиця Зодчих, 46

вулиця Зодчих, 56

вулиця Зодчих, 62

вулиця Зодчих, 70

вулиця Тулузи, 2/58

вулиця Якуба Коласа, 23

вулиця Чорнобильська, 20

вулиця Ірпінська, 76 - 80

вулиця Підлісна, 1

вулиця Академіка Булаховського, 30

вулиця Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга)

вулиця Сім'ї Стешенків, 7

вулиця Василя Стуса, 20

Де купити ялинку у Солом'янському районі

У Солом'янському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

вулиця Солом'янська, 33

вулиця Солом'янська, 39

вулиця Борщагівська, 154-А (ТЦ "Аркадія")

вулиця Академіка Шалімова, 37

бульвар Чоколівський, 1

бульвар Чоколівський, 19 - 21

бульвар Чоколівський, 20

бульвар Чоколівський, 24

проспект Відрадний, 15/45

проспект Повітряних Сил, 18/2

Де купити ялинку в Шевченківському районі

У Шевченківському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі: