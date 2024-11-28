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Де купити святкову ялинку в Києві: адреси офіційних базарів у різних районах (список)

Ялинкові базари в Києві почнуть працювати з 5 грудня (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Офіційні ялинкові ярмарки (базари) відкриватимуться в Києві поступово з 5 грудня 2024 року. Купити святкові дерева, вирощені на спеціальних плантаціях лісових господарств, кияни та гості столиці зможуть до 31 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Зміст

Робота офіційних ялинкових майданчиків у Києві

Директор департаменту промисловості та розвитку підприємництва КМДА Володимир Костіков повідомив, що офіційні ялинкові ярмарки в Києві відкриватимуться з 5 грудня та працюватимуть до 31 грудня поточного року.

"Купуючи ялинку на офіційному майданчику, ви не лише отримуєте якісне дерево, а й робите внесок у розвиток міста, адже сплачені податки спрямовуються до бюджету столиці", - наголосив він і запросив громадян "обрати святкове дерево, яке наповнить дім радістю та теплом у новорічні дні".

Костіков додав, що купівля ялинок на офіційних майданчиках важлива:

  • для прозорості процесу
  • для збереження природних ресурсів
  • для боротьби з нелегальною вирубкою лісів

У КМДА уточнили, що продаж "офіційних" ялинок здійснюватимуть комунальні підприємства, підпорядковані департаменту промисловості та розвитку підприємництва.

Де купити ялинку в Голосіївському районі

У Голосіївському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

  • перетин вулиць Володимиро-Либідської та Антоновича
  • вулиця Самійла Кішки, 5
  • вулиця Степана Рудницького, 6-А
  • вулиця Васильківська, 8
  • провулок Руслана Лужевського, 1 (дві локації)
  • вулиця Лятошинського, 14 (біля ринкового комплексу "Теремки-2")
  • проспект Академіка Глушкова, 16-16/7
  • проспект Академіка Глушкова, 31-А
  • вулиця Метрологічна, 19
  • вулиця Академіка Заболотного, 48-А - дві локації (навпроти торгівельного майданчика "Феофанівський")
  • вулиця Феодосійська, Дніпровське шосе
  • вулиця Кільцева дорога, 1 (заїзд до ТЦ "Республіка")

Де купити ялинку в Дарницькому районі

У Дарницькому районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

  • вулиця Архітектора Вербицького, 16
  • вулиця Братства тарасівців, 9
  • вулиця Єлизавети Чавдар, 1
  • вулиця Єлизавети Чавдар, 13
  • вулиця Здолбунівська, 2
  • вулиця Михайла Драгоманова, 14
  • вулиця Олени Пчілки, 2
  • перетин вулиць Тростянецької та Архітектора Вербицького (біля вулиці Тростянецької)
  • вулиця Срібнокільська, 13
  • вулиця Ялтинська, 5-А
  • вулиця Ялтинська, 5-Б
  • перетин вулиць Ревуцького та Вишняківської
  • вулиця Олександра Мишуги, 2
  • перетин вулиці Анни Ахматової та проспекту Петра Григоренка
  • перетин вулиць Урлівської та Анни Ахматової
  • проспект Петра Григоренка, 26
  • проспект Петра Григоренка, 41-43
  • вулиця Срібнокільська, 5-Б (з'їзд з проспекту Петра Григоренка на проспект Миколи Бажана - станція метро "Позняки")
  • Дніпровська набережна, 17-А (біля ТЦ "Новус")
  • вулиця Олександра Мішуги, 4
  • вулиця Зарічна, 1
  • вулиця Дніпровська Набережна, 18 (з'їзд з Дніпровської набережної та проспекту Миколи Бажана - станція метро "Осокорки")

Де купити ялинку в Деснянському районі

У Деснянському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

  • вулиця Рональда Рейгана, 4
  • вулиця Рональда Рейгана, 8
  • проспект Червоної Калини, 15
  • проспект Червоної Калини, 26
  • проспект Червоної Калини, 44
  • проспект Червоної Калини, 60/10
  • проспект Червоної Калини, 95-97
  • вулиця Електротехнічна, 2
  • вулиця Електротехнічна, 4
  • вулиця Мілютенка, 34 (розподільча смуга)
  • станція метро "Лісова" (вулиця Гетьмана Павла Полуботка, 88/3)
  • станція метро "Чернігівська"

Де купити ялинку в Дніпровському районі

У Дніпровському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

  • бульвар Ігоря Шамо, 2/7
  • вулиця Андрія Малишка, 4-А
  • вулиця Івана Миколайчука, 9
  • вулиця Миропільська, 25
  • вулиця Райдужна, 4
  • вулиця Юрія Шумського, 1
  • проспект Павла Тичини, 7
  • проспект Соборності, 2/1
  • перетин вулиці Ентузіастів, 37 та бульвару Ігоря Шамо
  • перетин вулиць Сулеймана Стальського та Остафія Дашкевича
  • перетин вулиць Івана Микитенка та Остафія Дашкевича

Де купити ялинку в Оболонському районі

В Оболонському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

  • вулиця Дніпроводська, 1
  • вулиця Зої Гайдай, 2
  • площа Петропавлівська, 2
  • проспект Володимира Івасюка, 27-Б
  • проспект Володимира Івасюка, 46
  • вулиця Семена Скляренка, 17
  • вулиця Ярослава Івашкевича, 6/8А
  • проспект Оболонський, 1-Б
  • проспект Оболонський, 52-А
  • проспект Оболонський, 45/28
  • вулиця Петра Калнишевського, 2
  • вулиця Героїв Дніпра, 30
  • вулиця Героїв Дніпра, 32
  • вулиця Героїв Дніпра, 41
  • вулиця Йорданська, 17
  • вулиця Героїв полку "Азов", 3
  • вулиця Героїв полку "Азов", 12
  • вулиця Героїв полку "Азов", 34
  • вулиця Александра Архипенка, 6-А
  • площа Оболонська, 6 (дві локації)
  • проспект Литовський, 2 
  • проспект Маршала Рокоссовського, 3/4

Де купити ялинку у Печерському районі

У Печерському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

  • бульвар Миколи Міхновського, 25
  • бульвар Миколи Міхновського, 30/1
  • вулиця Велика Васильківська, 107
  • вулиця Шота Руставелі, 16 (в межах закладу "Milk Bar")

Де купити ялинку у Подільському районі

У Подільському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

  • вулиця Верхній Вал, 16 (три локації)
  • ріг вулиць Верхній Вал та Житньоторзька (локація №4)
  • вулиця Вишгородська, 21/6
  • вулиця Івана Виговського, 18
  • вулиця Світлицького, 23
  • вулиця Світлицького, 30/20
  • проспект Василя Порика, 13
  • проспект Європейського Союзу, 12-А (біля магазину "АТБ")
  • проспект Європейського Союзу, 37
  • проспект Європейського Союзу, 45-А
  • проспект Європейського Союзу, 58 (ТЦ "Орнамент")
  • проспект Європейського Союзу, 66
  • проспект Свободи, 2
  • проспект Свободи, 28
  • проспект Георгія Гонгадзе, 20
  • вулиця Нижній Вал, 15 (розподільча смуга навпроти автостанції)
  • ріг вулиць Межигірської та Верхній Вал (розподільча смуга)

Де купити ялинку у Святошинському районі

У Святошинському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

  • проспект Берестейський, 117
  • проспект Леся Курбаса, 8
  • проспект Академіка Палладіна, 24
  • Святошинська площа, 1
  • бульвар Миколи Руденка, 7
  • бульвар Миколи Руденка, 13
  • бульвар Миколи Руденка, 14
  • бульвар Миколи Руденка, 15
  • бульвар Жуля Верна, 6/10
  • вулиця Василя Кучера, 5
  • вулиця Симиренка, 17
  • вулиця Зодчих, 46
  • вулиця Зодчих, 56
  • вулиця Зодчих, 62
  • вулиця Зодчих, 70
  • вулиця Тулузи, 2/58
  • вулиця Якуба Коласа, 23
  • вулиця Чорнобильська, 20
  • вулиця Ірпінська, 76 - 80
  • вулиця Підлісна, 1
  • вулиця Академіка Булаховського, 30
  • вулиця Академіка Єфремова, 8 (розподільча смуга)
  • вулиця Сім'ї Стешенків, 7
  • вулиця Василя Стуса, 20

Де купити ялинку у Солом'янському районі

У Солом'янському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

  • вулиця Солом'янська, 33
  • вулиця Солом'янська, 39
  • вулиця Борщагівська, 154-А (ТЦ "Аркадія")
  • вулиця Академіка Шалімова, 37
  • бульвар Чоколівський, 1
  • бульвар Чоколівський, 19 - 21
  • бульвар Чоколівський, 20
  • бульвар Чоколівський, 24
  • проспект Відрадний, 15/45
  • проспект Повітряних Сил, 18/2

Де купити ялинку в Шевченківському районі

У Шевченківському районі Києва локації офіційних ялинкових майданчиків такі:

  • вулиця Юрія Іллєнка, 1
  • вулиця Данила Щербаківського, 56
  • ріг вулиць Ігоря Турчина та Мрії
  • вулиця Парково-Сирецька, 10
  • вулиця Ольжича, 14
  • вулиця Олена Теліги, 31/1
  • вулиця Щусєва, 5
  • ріг вулиць Олени Теліги та Щусєва
  • вулиця Дорогожицька, 13/14

Нагадаємо, раніше ми розповідали, які ціни на ялинки в Україні у 2024 році та як перевірити, що ялинку продають легально.

Читайте також, що відомо про головну ялинку України в Києві та організацію масових заходів у столиці під час різдвяних і новорічних свят.

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