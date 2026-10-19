Де купити долари дешевше, а євро – вигідніше: курс валют на 19 жовтня

Курс валют в обмінниках

За даними Minfin, 19 жовтня обмінники купують долар у середньому по 44,95 грн – на 5 копійок дешевше, ніж 16 жовтня. Водночас курс продажу американської валюти зріс на 1 копійку – до 45,14 грн.

Євро в обмінниках купують по 50,75 грн – на 10 копійок дорожче, ніж у п’ятницю. Курс продажу європейської валюти також зріс на 10 копійок – до 51,00 грн.

Фото: курс валют в обмінниках 19 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

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Курс валют у банках

У ПриватБанку долар у відділеннях продають по 45,10 грн – без змін порівняно з 16 жовтня. Для карток курс продажу також залишився незмінним і становить 45,04 грн. Банк купує долар у клієнтів у відділеннях по 44,50 грн, а для карток – по 44,65 грн. Обидва показники не змінилися.

Євро у відділеннях ПриватБанку продають по 50,80 грн – без змін порівняно з попереднім робочим днем. Для карток курс продажу також залишився на рівні 50,76 грн. Банк купує євро у відділеннях по 49,80 грн, а для карток – по 50,14 грн. Останній показник зріс на 4 копійки.

В Ощадбанку долар у ''Мобільному Ощаді'' продають по 45,10 грн, а для карток – по 45,30 грн. Курси продажу не змінилися порівняно з 16 жовтня. Банк купує долар у застосунку по 44,80 грн, а для карток – по 44,75 грн. Курси купівлі також залишилися незмінними.

Євро в ''Мобільному Ощаді'' продають по 50,90 грн – на 25 копійок дорожче, ніж 16 жовтня. Для карток курс продажу зріс на 20 копійок – до 51,05 грн. Банк купує євро в застосунку по 50,25 грн – на 15 копійок дорожче, ніж раніше. Для карток курс купівлі підвищився на 20 копійок – до 50,15 грн.

У ''ПУМБ'' долар у готівковому обміні продають по 45,30 грн, а купують по 44,70 грн. За комерційним курсом банк купує долар по 44,80 грн і продає по 45,30 грн. Усі ці показники залишилися незмінними порівняно з 16 жовтня.

Євро в готівковому обміні ПУМБ продають по 50,90 грн, а купують по 50,20 грн. Курси купівлі та продажу не змінилися порівняно з попереднім робочим днем.

У Monobank долар продають по 45,04 грн, а купують по 44,70 грн. Обидва показники залишилися незмінними порівняно з 16 жовтня.

Євро в Monobank продають по 50,99 грн – на 24 копійки дорожче, ніж у п’ятницю. Курс купівлі європейської валюти зріс на 15 копійок – до 50,30 грн.

Фото: курси валют у банках 19 жовтня (інфографіка РБК-Україна)

Де найвигідніше купити валюту

Серед наведених банків найнижчий курс продажу долара пропонують Monobank і ПриватБанк для карток – по 45,04 грн. У відділеннях ПриватБанку та в ''Мобільному Ощаді'' американська валюта коштує 45,10 грн. В Ощадбанку для карток долар продають по 45,30 грн. Такий самий курс продажу встановив ПУМБ як для готівкового обміну, так і для комерційних операцій.

Євро найдешевше можна придбати в ''Мобільному Ощаді'' – по 50,90 грн. Такий самий курс продажу пропонує ПУМБ за готівкового обміну. У ПриватБанку євро коштує 50,76 грн для карток і 50,80 грн у відділеннях. У Monobank курс продажу становить 50,99 грн, в Ощадбанку для карток – 51,05 грн.

Де вигідніше продати валюту

Найвищий курс купівлі долара серед наведених банків пропонує ПУМБ за комерційним курсом – 44,80 грн. Такий самий курс встановив Ощадбанк через ''Мобільний Ощад''. В Ощадбанку для карток долар купують по 44,75 грн. У ПУМБ за готівкового обміну та в Monobank курс становить 44,70 грн. ПриватБанк пропонує 44,65 грн для карток і 44,50 грн у відділеннях.

Євро найвигідніше здати в Monobank – по 50,30 грн. В Ощадбанку через ''Мобільний Ощад'' пропонують 50,25 грн, а в ПУМБ за готівкового обміну – 50,20 грн. В Ощадбанку для карток курс купівлі становить 50,15 грн, а в ПриватБанку для карток – 50,14 грн. У відділеннях ПриватБанку євро купують по 49,80 грн.

Скільки коштують 1000 доларів у банках

Monobank – 45 040 грн.

ПриватБанк (для карток) – 45 040 грн.

ПриватБанк (у відділеннях) – 45 100 грн.

Ощадбанк (''Мобільний Ощад'') – 45 100 грн.

Ощадбанк (для карток) – 45 300 грн.

ПУМБ (готівковий обмін) – 45 300 грн.

ПУМБ (комерційний курс) – 45 300 грн.

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