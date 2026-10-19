Где купить доллары дешевле, а евро – выгоднее: курс валют на 19 октября

Курс валют в обменниках

По данным Minfin, 19 октября обменники покупают доллар в среднем по 44,95 грн – на 5 копеек дешевле, чем 16 октября. В то же время, курс продажи американской валюты вырос на 1 копейку – до 45,14 грн.

Евро в обменниках покупают по 50,75 грн – на 10 копеек дороже, чем в пятницу. Курс продажи европейской валюты также вырос на 10 копеек – до 51,00 грн.

Фото: курс валют в обменниках 19 октября (инфографика РБК-Украина)

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Курс валют в банках

В ПриватБанке доллар в отделениях продают по 45,10 грн – без изменений по сравнению с 16 октября. Для карт курс продажи также остался неизменным и составляет 45,04 грн. Банк покупает доллар у клиентов в отделениях по 44,50 грн, а для карт – по 44,65 грн. Оба показателя не изменились.

Евро в отделениях ПриватБанка продается по 50,80 грн – без изменений по сравнению с предыдущим рабочим днем. Для карт курс продажи также остался на уровне 50,76 грн. Банк покупает евро в отделениях по 49,80 грн, а для карт – по 50,14 грн. Последний показатель вырос на 4 копейки.

В Ощадбанке доллар в ''Мобильном Ощаде'' продают по 45,10 грн, а для карт – по 45,30 грн. Курсы продаж не изменились по сравнению с 16 октября. Банк покупает доллар в приложении по 44,80 грн, а для карт – по 44,75 грн. Курсы покупки тоже остались неизменными.

Евро в ''Мобильном Ощаде'' продают по 50,90 грн – на 25 копеек дороже, чем 16 октября. Для карт курс продажи вырос на 20 копеек – до 51,05 грн. Банк покупает евро в приложении по 50,25 грн – на 15 копеек дороже, чем раньше. Для карт курс покупки повысился на 20 копеек – до 50,15 грн.

В ''ПУМБ'' доллар в наличном обмене продают по 45,30 грн, а покупают по 44,70 грн. По коммерческому курсу банк покупает доллар по 44,80 грн. и продает по 45,30 грн. Все эти показатели остались прежними по сравнению с 16 октября.

Евро в наличном обмене ПУМБ продают по 50,90 грн., а покупают по 50,20 грн. Курсы купли-продажи не изменились по сравнению с предыдущим рабочим днем.

В Monobank доллар продают по 45,04 грн., а покупают по 44,70 грн. Оба показателя остались неизменными по сравнению с 16 октября.

Евро в Monobank продают по 50,99 грн – на 24 копейки дороже, чем в пятницу. Курс покупки европейской валюты вырос на 15 копеек – до 50,30 грн.

Фото: курсы валют в банках 19 октября (инфографика РБК-Украина)

Где выгоднее всего купить валюту

Среди приведенных банков самый низкий курс продажи доллара предлагают Monobank и ПриватБанк для карт – по 45,04 грн. В отделениях ПриватБанка и в ''Мобильном Ощаде'' американская валюта стоит 45,10 грн. В Ощадбанке для карточек доллар продают по 45,30 грн. Такой же курс продаж установил ПУМБ как для наличного обмена, так и для коммерческих операций.

Евро дешевле всего можно приобрести в ''Мобильном Ощаде'' – по 50,90 грн. Такой же курс продаж предлагает ПУМБ по наличному обмену. В ПриватБанке евро стоит 50,76 грн для карт и 50,80 грн в отделениях. В Monobank курс продаж составляет 50,99 грн, в Ощадбанке для карт – 51,05 грн.

Где выгоднее продать валюту

Самый высокий курс покупки доллара среди приведенных банков предлагает ПУМБ по коммерческому курсу – 44,80 грн. Такой же курс установил Ощадбанке через ''Мобильный Ощад''. В Ощадбанке для карточек доллар покупают по 44,75 грн. В ПУМБ при наличном обмене и Monobank курс составляет 44,70 грн. ПриватБанк предлагает 44,65 грн. для карт и 44,50 грн. в отделениях.

Евро выгоднее всего сдать в Monobank – по 50,30 грн. В Ощадбанке через ''Мобильный Ощад'' предлагают 50,25 грн, а в ПУМБ при наличном обмене – 50,20 грн. В Ощадбанке для карт курс покупки составляет 50,15 грн, а в ПриватБанке для карт – 50,14 грн. В отделениях ПриватБанка евро покупают по 49,80 грн.

Сколько стоят 1000 долларов в банках

Monobank – 45 040 грн.

ПриватБанк (для карт) – 45 040 грн.

ПриватБанк (в отделениях) – 45 100 грн.

Ощадбанке (''Мобильный Ощад'') – 45 100 грн.

Ощадбанке (для карт) – 45 300 грн.

ПУМБ (наличный обмен) – 45 300 грн.

ПУМБ (коммерческий курс) – 45300 грн.

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