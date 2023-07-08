Де краще мити машину: вивчаємо варіанти

Регулярне миття автомобіля покращує не тільки зовнішній вигляд автомобіля, але й дозволяє зберегти його лакофарбове покриття, тому про цю процедуру забувати не варто як влітку, так і взимку.

Миємо автомобіль вдома

Головна перевага миття вдома – мінімальні витрати. Фактично, автомобілісту необхідно придбати лише шампунь, мочалку та мати доступ до води, бажано під високим тиском.

Вдома можна все робити неквапливо, максимально ретельно та використовувати автомобільну хімію за власною перевагою. Головний недолік миття авто вдома полягає в тому, що все необхідно робити самостійно. До того ж, після миття у дворі приватного будинку чи дачі залишаються калюжі. З цим пов'язані й деякі обмеження: мити автомобіль самому варто лише у себе у дворі за наявності ізольованого септика, щоб хімія та змиті частки не потрапляли у ґрунт.

Мало хто знає, що в багатьох містах України навіть існує штраф за миття авто на вулиці. Так, Київрада ще у 2009 році своїм рішенням затвердила штраф у розмірі не менше восьми неоподатковуваних мінімумів за миття на вулиці, у дворі, або біля водойми.

Платимо професіоналам

Якщо ви не хочете брати в руки губку або пістолет з активною піною, тоді варто скористатися послугами професіоналів. Автомийки з персоналом відрізняються повною "байдужістю" власника автомобіля в процесі: він не вибирає автохімію, як правило, не може контролювати якість робіт, але після миття залишається чистим і охайним. Зазвичай, завдяки використанню дорогої хімії, обов'язкового сушіння та витирання кузова якість миття значно вища, ніж при самостійних процедурах.

Залежно від регіону, розміру авто та переліку робіт, ціни на миття варіюються від 200 до 500 гривень. Потрібно бути готовим до того, що за хорошої погоди, або вихідної черги на мийках можуть бути розписані на кілька годин. Сама ж мийка займає від 30 до 60 хвилин, залежно від списку вибраних маніпуляцій.

Компромісний варіант – мийки самообслуговування

Останнім часом особливою популярністю користуються мийки самообслуговування. Серед їхніх головних переваг – наявність активної піни та води під високим тиском. Але, знову-таки, автомобілісту необхідно все виконувати самостійно, що не зовсім комфортно, коли на вулиці прохолодніше +10-13 градусів за Цельсієм.

Залежно від мережі мийок, вартість програми, яка включає ополіскування та нанесення шампуню, коштуватиме 50-90 гривень. Як правило, на таких мийках також є пилососи самообслуговування, майданчики, де можна витерти машину, витрусити килимки та ін.

Осібно стоять портальні мийки, в яких водій не виходить з машини, і автомобіль, рухаючись уздовж спеціальної станції в тунелі, миється. Але, на нашу думку, такі мийки мають більше недоліків, ніж переваг. Серед плюсів – швидкість миття (7-10 хвилин) та можливість постійно перебувати в машині. Великий мінус полягає в тому, що щітки на барабанах мийки можуть пошкодити склоочисники, антени, форсунки омивача та інші зовнішні елементи. Це трапляється досить часто.