Где лучше мыть машину: изучаем варианты

Регулярная мойка автомобиля улучшает не только внешний вид автомобиля, но и позволяет сохранить его лакокрасочное покрытие, потому об этой процедуре забывать не стоит как летом, так и зимой.

Моем автомобиль дома

Главное преимущество мойки дома – минимальные затраты. Фактически, автомобилисту необходимо приобрести лишь шампунь, мочалку и иметь доступ к воде, желательно под высоким давлением.

Дома можно все делать неспешно, максимально тщательно и использовать автомобильную химию по собственному предпочтению. Главный же недостаток мойки дома кроется в том, что все необходимо делать самостоятельно. К тому же, после мойки во дворе частного дома, или дачи остаются лужи. С этим связаны и некоторые ограничения: мыть автомобиль самому стоит только у себя во дворе при наличии изолированного септика, чтобы химия и смытые частицы не попадали в почву.

Немногие знают, что во многих городах Украины даже существует штраф за мойку авто на улице. Так, Киевсовет еще в 2009 году своим решением утвердил штраф в размере не менее восьми необлагаемых минимумов за мойку на улице, во дворе, или возле водоема.

Платим профессионалам

Если вы не хотите брать в руки губку, или пистолет с активной пеной, тогда стоит воспользоваться услугами профессионалов. Автомойки с персоналом отличаются полным "безучастием" владельца автомобиля в процессе: он не выбирает автохимию, как правило, не может контролировать качество работ, но и после мойки остается чистым и опрятным. Обычно, благодаря использованию дорогой химии, обязательной сушки, вытиранию кузова качество мойки значительно выше, чем при самостоятельных процедурах.

В зависимости от региона, размера авто и перечня работ, цены на мойку варьируются от 200 до 500 гривен. Нужно быть готовым к тому, что в хорошую погоду, или выходной очереди на мойках могут быть расписаны на несколько часов. Сама же мойка занимает от 30 до 60 минут, в зависимости от списка выбранных манипуляций.

Компромиссный вариант – мойки самообслуживания

В последнее время особой популярностью пользуются мойки самообслуживания. Среди их главных преимуществ – наличие активной пены и воды под высоким давлением. Но, снова-таки, автомобилисту необходимо все выполнять самостоятельно, что не совсем комфортно, когда на улице прохладнее +10-13 градусов по Цельсию.

В зависимости от сети моек, стоимость программы, которая включает ополаскивание и нанесение шампуня, обойдется в 50-90 гривен. Как правило, на таких мойках также есть пылесосы самообслуживания, площадки, где можно вытереть машину, вытрусить коврики и пр.

Особняком стоят портальные мойки, в которых водитель не выходит из машины, и автомобиль, двигаясь вдоль специальной станции в туннеле, моется. Но, по нашему мнению, у таких моек больше недостатков, чем преимуществ. Среди плюсов – скорость мойки (7-10 минут) и возможность все время находиться в машине. Большой минус же заключается в том, что щетки на барабанах мойки могут повредить стеклоочистители, антенны, форсунки омывателя и другие наружные элементы. Это случается довольно часто.