Де краще купувати нову машину: вивчаємо усі варіанти

Саме умови вибору та покупки автомобіля часто є причиною того, що громадянин вирішує купувати машину нову, а не вживану. Тому що нова машина – це запорука її нульового пробігу, заводська гарантія на кілька років, комфортне і безпечне оформлення угоди. Проте, місце, де можна придбати нову машину, теж доводиться вибирати.

Де купувати нову машину

Звісно, глобально відповідь одна: нова машина купується в автосалоні. Але в якому саме? Адже від вибору дилера може залежати і ціна, і умови гарантії, і комплектація, і додаткове обладнання машини і навіть деякі її технічні характеристики.

Дилер – офіційний чи не дуже. Звісно, найбільш правильний спосіб – це купувати машину в офіційного представника марки в Україні. Бо саме у нього буде і надійна заводська гарантія, і європейські комплектації, і сервіс за корпоративними стандартами. Проте, ціна в "офіціалів" и "неофіціалів" може відрізнятись мало не на чверть – і заради такої економії багато хто з покупців згоден нести свої кревні до сірих дилерів. Щоправда, в наш час в Україні їх залишилося зовсім мало, і здебільшого вони продають або відносно рідкісні моделі, або такі машини, які офіційно не пропонуються в країні взагалі.

Звісно, найбільш правильний спосіб – це купувати машину в офіційного представника марки в Україні. Бо саме у нього буде і надійна заводська гарантія, і європейські комплектації, і сервіс за корпоративними стандартами. Проте, ціна в "офіціалів" и "неофіціалів" може відрізнятись мало не на чверть – і заради такої економії багато хто з покупців згоден нести свої кревні до сірих дилерів. Щоправда, в наш час в Україні їх залишилося зовсім мало, і здебільшого вони продають або відносно рідкісні моделі, або такі машини, які офіційно не пропонуються в країні взагалі. Дилер – не найближчий, а найгнучкіший. Навіть офіційні дилерські центри в нашій країні мають певну незалежність, тож не варто поспішати за вашою новою машиною до найближчого автосалону. Передивіться умови та пропозиції всіх доступних вам дилерів, звертаючи увагу, наприклад, на наявні машини та на діючі акції. В кращі часи різні салони наввипередки пропонували знижки від прайсової ціни, недешеві подарунки у вигляді чохлів на сидіння, зимових шин, антикору або охоронної системи. Деякі з цих приємних традицій збереглися і до нашого часу.

Склад і вибір

Ще перед остаточним вибором салону дізнайтеся, наскільки багатий склад машин у того дилера, до якого ви зібралися. Питання у тому, що вам може щось не сподобатись у тому екземплярі машини, яку приготували для вас – а іншого примірника в потрібній комплектації може не виявитися. Принаймні, варто дізнатись, що менеджери будуть робити в такому випадку, і скажімо, як довго вам доведеться чекати машину з іншого автосалону чи з складу імпортера, і чи буде вона точно такою.

Додаткові послуги

Важливий як на нинішні часи момент – в багатьох автосалонах є послуга реєстрації автомобіля, щоб ви отримали вашу нову машину вже з державними номерами. Завдяки налагодженим партнерським відносинам з сервісним центром МВС дилер робить це швидко і без додаткових клопотів для клієнта. При виборі салону поцікавтесь, чи є в ньому подібна послуга.

Коротко

Було б дуже добре, щоб під час покупки вам сподобався дилерський центр, куди ви завітали – адже вам потрібно буде десь обслуговувати ваше авто, а пізніше – і ремонтувати. В процесі оформлення угоди у вас буде можливість придивитися і до його персоналу, і до порядків. Як тут ставляться до клієнтів, як довго вони чекають уваги від менеджерів та механіків, з якими проблемами звертаються сюди старі клієнти – все це важливі нюанси, за якими може стояти головне – якість виконання робіт з машиною. Пам’ятайте, що у вас є право обирати місце обслуговування гарантійного авто, хоча і в межах фірмової дилерської мережі.