Де краще купувати нову машину: вивчаємо усі варіанти

Та щаслива мить, коли ви перерахували свої заощадження і вирішили, що їх вистачить на жаданий новий автомобіль, зазвичай завершується питанням: а куди прямувати по нього? Наші автожурналісти розповідають про нечисленні варіанти вибору.
Про те, як обрати правильний автосалон і дилера, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видань Autocentre та "Autobild Україна".
Саме умови вибору та покупки автомобіля часто є причиною того, що громадянин вирішує купувати машину нову, а не вживану. Тому що нова машина – це запорука її нульового пробігу, заводська гарантія на кілька років, комфортне і безпечне оформлення угоди. Проте, місце, де можна придбати нову машину, теж доводиться вибирати.
Звісно, глобально відповідь одна: нова машина купується в автосалоні. Але в якому саме? Адже від вибору дилера може залежати і ціна, і умови гарантії, і комплектація, і додаткове обладнання машини і навіть деякі її технічні характеристики.
Ще перед остаточним вибором салону дізнайтеся, наскільки багатий склад машин у того дилера, до якого ви зібралися. Питання у тому, що вам може щось не сподобатись у тому екземплярі машини, яку приготували для вас – а іншого примірника в потрібній комплектації може не виявитися. Принаймні, варто дізнатись, що менеджери будуть робити в такому випадку, і скажімо, як довго вам доведеться чекати машину з іншого автосалону чи з складу імпортера, і чи буде вона точно такою.
Важливий як на нинішні часи момент – в багатьох автосалонах є послуга реєстрації автомобіля, щоб ви отримали вашу нову машину вже з державними номерами. Завдяки налагодженим партнерським відносинам з сервісним центром МВС дилер робить це швидко і без додаткових клопотів для клієнта. При виборі салону поцікавтесь, чи є в ньому подібна послуга.
Було б дуже добре, щоб під час покупки вам сподобався дилерський центр, куди ви завітали – адже вам потрібно буде десь обслуговувати ваше авто, а пізніше – і ремонтувати. В процесі оформлення угоди у вас буде можливість придивитися і до його персоналу, і до порядків. Як тут ставляться до клієнтів, як довго вони чекають уваги від менеджерів та механіків, з якими проблемами звертаються сюди старі клієнти – все це важливі нюанси, за якими може стояти головне – якість виконання робіт з машиною. Пам’ятайте, що у вас є право обирати місце обслуговування гарантійного авто, хоча і в межах фірмової дилерської мережі.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало про те, коли краще купувати машину.