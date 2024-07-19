Где лучше покупать новую машину: изучаем все варианты

Именно условия выбора и покупки автомобиля часто являются причиной того, что гражданин решает покупать новую, а не подержанную машину. Потому что новая машина – залог ее нулевого пробега, заводская гарантия на несколько лет, комфортное и безопасное оформление сделки. Однако место, где можно приобрести новую машину, тоже приходится выбирать.

Где покупать новую машину

Конечно, глобально ответ один: новая машина покупается в автосалоне. Но в каком? Ведь от выбора дилера может зависеть и стоимость, и условия гарантии, и комплектация, и дополнительное оборудование машины и даже некие ее технические свойства.

Дилер – официальный или не очень. Конечно, наиболее правильный способ – покупать машину у официального представителя марки в Украине. Ибо именно у него будет и надежная заводская гарантия, и европейские комплектации, и сервис по корпоративным стандартам. Тем не менее, цена у "официалов" и "неофициалов" может отличаться чуть ли не на четверть – и ради такой экономии многие покупатели согласны нести свои кровные к серым дилерам. Правда, в наше время в Украине их осталось совсем мало, и в большинстве своем они продают либо относительно редкие модели, либо такие машины, которые официально не предлагаются в стране вообще.

Конечно, наиболее правильный способ – покупать машину у официального представителя марки в Украине. Ибо именно у него будет и надежная заводская гарантия, и европейские комплектации, и сервис по корпоративным стандартам. Тем не менее, цена у "официалов" и "неофициалов" может отличаться чуть ли не на четверть – и ради такой экономии многие покупатели согласны нести свои кровные к серым дилерам. Правда, в наше время в Украине их осталось совсем мало, и в большинстве своем они продают либо относительно редкие модели, либо такие машины, которые официально не предлагаются в стране вообще. Дилер – не самый близкий, а самый гибкий. Даже официальные дилерские центры в нашей стране имеют определенную независимость, так что не стоит спешить за вашей новой машиной в ближайший автосалон. Просмотрите условия и предложения всех доступных вам дилеров, обращая внимание, например, на имеющиеся машины и действующие акции. В лучшие времена разные салоны наперегонки предлагали скидки от прайсовой цены, недешевые подарки в виде чехлов на сиденье, зимних шин, антикора или охранной системы. Некоторые из этих приятных традиций сохранились и по сей день.

Состав и выбор

Еще перед окончательным выбором салона узнайте, насколько богат склад машин у того дилера, к которому вы собрались. Вопрос в том, что вам может что-нибудь не понравиться в том экземпляре машины, которую приготовили для вас – а другого экземпляра в нужной комплектации может не оказаться. По крайней мере, стоит узнать, что менеджеры будут делать в таком случае, и скажем, как долго вам придется ждать машину из другого автосалона или из состава импортера, и будет ли она точно такой.

Дополнительные услуги

Важный как на нынешний момент – во многих автосалонах есть услуга регистрации автомобиля, чтобы вы получили вашу новую машину уже с государственными номерами. Благодаря налаженным партнерским отношениям с сервисным центром МВД, дилер делает это быстро и без дополнительных хлопот для клиента. При выборе салона поинтересуйтесь, есть ли в нем подобная услуга.

Кратко

Было бы очень хорошо, чтобы во время покупки вам понравился дилерский центр, куда вы посетили – вам ведь нужно будет где-то обслуживать ваше авто, а позже – и ремонтировать. В процессе оформления сделки у вас будет возможность присмотреться и к его персоналу, и к порядкам. Как здесь относятся к клиентам, как долго они ждут внимания от менеджеров и механиков, с какими проблемами обращаются сюда старые клиенты – все это важные нюансы, за которыми может стоять главное качество выполнения работ с машиной. Помните, что у вас есть право выбирать место обслуживания гарантийного автомобиля, хотя и в пределах фирменной дилерской сети.