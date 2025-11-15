Де і як сьогодні в Україні вимикають світло? Список областей та графіки

"Укренерго"

У компанії зазначили, що в Україні введуть такі обмеження:

з 00:00 до 23:59 для побутових споживачів діятимуть графіки погодинних відключень світла обсягом від 1,5 до 3,5 черг.

з 00:00 до 23:59 для промисловості діятимуть графіки обмежень потужності.

Київ

За даними ДТЕК, у Києві сьогодні плануються такі обмеження:

Підчерга 1.1 - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 16:00 до 18:30;

Підчерга 1.2 - світла не буде з 04:00 до 08:00 та з 16:00 до 18:30;

Підчерга 2.1 - світла не буде з 14:30 до 18:30;

Підчерга 2.2 - світла не буде з 04:00 до 08:00 і з 14:30 до 18:30;

Підчерга 3.1 - світла не буде з 00:00 до 00:30 і з 18:00 до 22:00;

Підчерга 3.2 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 і з 18:00 до 22:00;

Підчерга 4.1 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 і з 18:00 до 22:00;

Підчерга 4.2 - світла не буде з 00:00 до 01:00, з 07:30 до 11:30 і з 18:00 до 22:00;

Підчерга 5.1 - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 і з 21:30 до 24:00;

Підчерга 5.2 - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00;

Підчерга 6.1 - світла не буде з 00:30 до 04:30, з 14:00 до 16:30 і з 21:30 до 24:00;

Підчерга 6.2 - світла не буде з 11:00 до 15:00 та з 21:30 до 24:00.

Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Дніпропетровська область

Для споживачів компанії ЦЕК графіки погодинних вимкнень мають такий вигляд:

Підчерга 1.1 черга: з 06:30 до 10:00 та з 13:30 до 20:00.

Підчерга 1.2 черга: з 06:30 до 10:00 та з 13:30 до 20:30.

Підчерга 2.1 черга: з 06:30 до 10:00 та з 13:30 до 20:30.

Підчерга 2.2 черга: з 06:30 до 10:00 та з 13:30 до 17:00.

Підчерга 3.1 черга: з 00:00 до 02:30, з 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 22:30.

Підчерга 3.2 черга: з 00:00 до 02:30, з 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 22:30.

Підчерга 4.1 черга: з 00:00 до 02:30, з 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 24:00.

Підчерга 4.2 черги: з 00:00 до 02:30, з 10:00 до 13:30 та з 17:00 до 24:00.

Підчерга 5.1 черга: з 02:30 до 06:30, з 14:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00.

Підчерга 5.2 черга: з 02:30 до 06:30, з 14:00 до 17:00 та з 22:30 до 24:00.

Підчерга 6.1 черга: з 02:30 до 06:30, з 14:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00.

Підчерга 6.2 черга: з 02:30 до 06:30, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00.

У якій групі відключень ваш будинок, можна перевірити на сайті компанії: https://www.dtek-dnem.com.ua/ua

Черкаська область

Відповідно до команди НЕК «Укренерго» 15 листопада з 00:00 до 24:00 по Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних вимкнень (ГПВ).

Години відсутності електропостачання:

Підчерга 1.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Підчерга 1.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Підчерга 2.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Підчерга 2.2 04:00 - 06:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Підчерга 3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

Підчерга 3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

Підчерга 4.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 22:00

Підчерга 4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 22:00

Підчерга 5.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 08:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Підчерга 5.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Підчерга 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Підчерга 6.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Сторінка у Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, в Полтавській області 15 листопада 2025 року

з 00:00 по 10:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2 черг.

з 10:00 по 14:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2.5 черг.

з 14:00 по 20:00 запроваджений ГПВ в обсязі 3,5 черг.

з 20:00 по 23:59 запроваджений ГПВ в обсязі 3 черг.

Ознайомитися з графіком можна за посиланням:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перелік адрес тут

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Харківська область

Орієнтовні години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання:

Підчерга 1.1 - 07:00-10:00; 17:30-21:00;

Підчерга 1.2 - 07:00-10:00; 17:30-21:00;

Підчерга 2.1 - 07:00-10:00; 14:00-21:00;

Підчерга 2.2 - 07:00-10:00; 14:00-21:00;

Підчерга 3.1 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Підчерга 3.2 - 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Підчерга 4.1 - 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Підчерга 4.2 - 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Підчерга 5.1 - 03:30-07:00; 14:00-17:30;

Підчерга 5.2 - 03:30-07:00; 17:30-20:00;

Підчерга 6.1 - 03:30-07:00; 17:30-24:00;

Підчерга 6.2 - 03:30-07:00; 10:00-14:00; 17:30-24:00.

Перелік адрес за чергами можна дізнатися за посиланням.

Запорізька область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації в енергосистемі, 15 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).

Одночасно вимикатимуться: 00:00-10:00 - 2 черги, 10:00-14:00 - 2,5 черги, 14:00-20:00 - 3,5 черги, 20:00-24:00 - 3 черги.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням 30 хвилин на перемикання):

Підчерга 1.1: 02:30 - 06:00, 13:00 -16:30, 20:00 - 24:00

Підчерга 1.2: 02:30 - 06:00, 13:00 - 16:30, 20:00 - 24:00

Підчерга 2.1: 02:30 - 06:00, 13:00 - 16:30, 23:30 - 24:00

Підчерга 2.2: 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:00, 09:30 - 16:30, 23:30 - 24:00

Підчерга 3.1: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 16:30 - 23:30

Підчерга 3.2: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 16:30 - 23:30

Підчерга 4.1: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 20:00 - 23:30

Підчерга 4.2: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 16:30 - 23:30

Підчерга 5.1: 00:00 - 00:30, 06:00 - 09:30, 16:30 - 20:00, 23:30 - 24:00

Підчерга 5.2: 06:00 - 09:30, 13:30 - 20:00, 23:30 - 24:00

Підчерга 6.1: 06:00 - 09:30, 13:30 - 20:00

Підчерга 6.2: 06:00 - 09:30, 13:00 - 20:00

З графіками погодинних відключень електроенергії (ГПВ) можна ознайомитись за посиланням: https://www.zoe.com.ua

Кіровоградська обалсть

За розпорядженням "Укренерго", о 7:32 15 листопада у Кіровоградській області змінили графік погодинних відключень електрики

Підчерга 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Підчерга 1.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

Підчерга 2.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Підчерга 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Підчерга 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Підчерга 3.2: 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Підчерга 4.1: 04-06, 12-14, 16-19, 20-22

Підчерга 4.2: 04-06, 08-10, 16-18, 19-22

Підчерга 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Підчерга 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Підчерга 6.1: 00-02, 04-06, 12-15, 16-18, 20-22

Підчерга 6.2: 00-02, 04-06, 12-14, 15-18, 20-22

Сумська область

Сьогодні, 15 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":

з 00:00 до 10:00 - 2 черги

з 10:00 до 14:00 - 2,5 черги

з 14:00 до 20:00 - 3,5 черги

з 20:00 до 24:00 - 3 черги

Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Чернігівська область

За командою НЕК "Укренерго", 15 листопада діятиме такий графік погодинних відключень (ГПВ).

Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна: