Где и как сегодня в Украине выключают свет? Список областей и графики

"Укрэнерго"

В компании отметили, что в Украине введут такие ограничения:

с 00:00 до 23:59 для бытовых потребителей будут действовать графики почасовых отключений света объемом от 1,5 до 3,5 очередей.

с 00:00 до 23:59 для промышленности будут действовать графики ограничений мощности.

Киев

По данным ДТЭК, в Киеве сегодня планируются следующие ограничения:

Подчерк 1.1 - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 16:00 до 18:30;

Подчерк 1.2 - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 16:00 до 18:30;

Подчерк 2.1 - света не будет с 14:30 до 18:30;

Подчерк 2.2 - света не будет с 04:00 до 08:00 и с 14:30 до 18:30;

Подчерк 3.1 - света не будет с 00:00 до 00:30 и с 18:00 до 22:00;

Подчерк 3.2 - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

Подчерк 4.1 - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

Подчерк 4.2 - света не будет с 00:00 до 01:00, с 07:30 до 11:30 и с 18:00 до 22:00;

Подчерк 5.1 - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

Подчерк 5.2 - света не будет с 00:30 до 04:30, с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00;

Подчерк 6.1 - света не будет с 00:30 до 04:30, с 14:00 до 16:30 и с 21:30 до 24:00;

Подчерк 6.2 - света не будет с 11:00 до 15:00 и с 21:30 до 24:00.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

Для потребителей компании ЦЭК графики почасовых отключений выглядят следующим образом:

Подчерк 1.1 очередь: с 06:30 до 10:00 и с 13:30 до 20:00.

Подчерк 1.2 очередь: с 06:30 до 10:00 и с 13:30 до 20:30.

Подочередь 2.1 очередь: с 06:30 до 10:00 и с 13:30 до 20:30.

Подочередь 2.2 очередь: с 06:30 до 10:00 и с 13:30 до 17:00.

Подочередь 3.1 очередь: с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 22:30.

Подчерк 3.2 очередь: с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 22:30.

Подочередь 4.1 очередь: с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 24:00.

Подочередь 4.2 очереди: с 00:00 до 02:30, с 10:00 до 13:30 и с 17:00 до 24:00.

Подчерк 5.1 очередь: с 02:30 до 06:30, с 14:00 до 17:00 и с 22:30 до 24:00.

Подчерк 5.2 очередь: с 02:30 до 06:30, с 14:00 до 17:00 и с 22:30 до 24:00.

Подчерк 6.1 очередь: с 02:30 до 06:30, с 14:00 до 17:00 и с 20:30 до 24:00.

Подчерк 6.2 очередь: с 02:30 до 06:30, с 10:00 до 14:00 и с 20:30 до 24:00.

В какой группе отключений ваш дом, можно проверить на сайте компании: https: //www.dtek-dnem.com.ua/ua

Одесская область

Черкасская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 15 ноября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Часы отсутствия электроснабжения:

Подчерк 1.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Подчерк 1.2 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Подчерк 2.1 04:00 - 06:00, 10:00 - 12:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Подчерк 2.2 04:00 - 06:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00

Подчерк 3.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

Подчерк 3.2 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 12:00 - 14:00, 17:00 - 20:00

Подчерк 4.1 00:00 - 02:00, 06:00 - 08:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 22:00

Подчерк 4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 19:00 - 22:00

Подчерк 5.1 02:00 - 04:00, 06:00 - 08:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 5.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 6.1 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 6.2 02:00 - 04:00, 08:00 - 10:00, 16:00 - 19:00, 22:00 - 24:00

Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo

Полтавская область

В связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, в Полтавской области 15 ноября 2025 года

с 00:00 по 10:00 введен ГПВ в объеме 2 очередей.

с 10:00 по 14:00 введен ГПВ в объеме 2.5 очередей.

с 14:00 по 20:00 введен ГПВ в объеме 3,5 очередей.

с 20:00 по 23:59 введен ГПВ в объеме 3 очередей.

Ознакомиться с графиком можно по ссылке:

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Перечень адресов здесь

https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/

Харьковская область

Ориентировочные часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение:

Подчерк 1.1 - 07:00-10:00; 17:30-21:00;

Подчерк 1.2 - 07:00-10:00; 17:30-21:00;

Подчерк 2.1 - 07:00-10:00; 14:00-21:00;

Подчерк 2.2 - 07:00-10:00; 14:00-21:00;

Подчерк 3.1 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Подчерк 3.2 - 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Подчерк 4.1 - 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Подчерк 4.2 - 00:00-03:30; 10:00-17:30; 21:00-24:00;

Подчерк 5.1 - 03:30-07:00; 14:00-17:30;

Подчерк 5.2 - 03:30-07:00; 17:30-20:00;

Подчерк 6.1 - 03:30-07:00; 17:30-24:00;

Подочередь 6.2 - 03:30-07:00; 10:00-14:00; 17:30-24:00.

Перечень адресов по очередям можно узнать по ссылке.

Запорожская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации в энергосистеме, 15 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Одновременно будут отключаться: 00:00-10:00 - 2 очереди, 10:00-14:00 - 2,5 очереди, 14:00-20:00 - 3,5 очереди, 20:00-24:00 - 3 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подчергам) (с учетом 30 минут на переключение):

Подчерк 1.1: 02:30 - 06:00, 13:00 -16:30, 20:00 - 24:00

Подчерк 1.2: 02:30 - 06:00, 13:00 - 16:30, 20:00 - 24:00

Подчерк 2.1: 02:30 - 06:00, 13:00 - 16:30, 23:30 - 24:00

Подчерк 2.2: 00:00 - 00:30, 02:30 - 06:00, 09:30 - 16:30, 23:30 - 24:00

Подчерк 3.1: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 16:30 - 23:30

Подчерк 3.2: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 16:30 - 23:30

Подчерк 4.1: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 20:00 - 23:30

Подчерк 4.2: 00:00 - 02:30, 09:30 - 13:00, 16:30 - 23:30

Подчерк 5.1: 00:00 - 00:30, 06:00 - 09:30, 16:30 - 20:00, 23:30 - 24:00

Подчерк 5.2: 06:00 - 09:30, 13:30 - 20:00, 23:30 - 24:00

Подчерк 6.1: 06:00 - 09:30, 13:30 - 20:00

Подчерк 6.2: 06:00 - 09:30, 13:00 - 20:00

С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться по ссылке: https: //www.zoe.com.ua

Кировоградская обалсть

По распоряжению "Укрэнерго", в 7:32 15 ноября в Кировоградской области изменили график почасовых отключений электричества

Подчерк 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Подчерк 1.2: 02-04, 06-08, 14-16, 18-20, 22-24

Подчерк 2.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Подчерк 2.2: 02-04, 10-12, 14-16, 17-20, 22-24

Подчерк 3.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24

Подчерк 3.2: 06-08, 10-12, 14-17, 18-20, 22-24

Подчерк 4.1: 04-06, 12-14, 16-19, 20-22

Подчерк 4.2: 04-06, 08-10, 16-18, 19-22

Подчерк 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Подчерк 5.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Подчерк 6.1: 00-02, 04-06, 12-15, 16-18, 20-22

Подчерк 6.2: 00-02, 04-06, 12-14, 15-18, 20-22

Сумская область

Сегодня, 15 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

с 00:00 до 10:00 - 2 очереди

с 10:00 до 14:00 - 2,5 очереди

с 14:00 до 20:00 - 3,5 очереди

с 20:00 до 24:00 - 3 очереди

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 15 ноября будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ).

Напоминаем, что проверить информацию относительно очередей отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно: