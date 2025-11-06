Де і як сьогодні в Україні вимикають світло: список областей та графіки

У четвер, 6 листопада, в окремих областях України знову введено обмеження споживання електроенергії. Це вимушений крок через наслідки масованих ракетних і дронових атак РФ по енергетичній інфраструктурі.
РБК-Україна розповідає, у яких регіонах та як сьогодні будуть вимикати світло.
Сьогодні, 6 листопада, в усіх регіонах України вимушено запроваджуються заходи з обмеження споживання електроенергії.
Як повідомляє "Укренерго", причиною є масовані ракетно-дронові удари Росії по енергетичній інфраструктурі, які спричинили пошкодження низки енергооб’єктів.
Згідно з даними компанії, графіки погодинних відключень діятимуть:
Також у цей період будуть застосовані графіки обмеження потужності для промислових споживачів - з 08:00 до 22:00.
Енергетики закликають українців раціонально споживати електроенергію, особливо у вечірні години, щоб уникнути додаткових аварійних відключень.
У столиці графіки відключень розбиті за принципом - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Варто нагадати, що кияни можуть дізнатись про свій графік погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.
Жителі Київської області можуть перевірити свій графік відключень, ввівши адресу на відповідних онлайн-ресурсах:
У Дніпропетровській області графіки відключень розбиті за принципом столиці - кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.
Сьогодні, 6 листопада, в Одеській області будуть діяти графіки погодинних відключень.
Оновлений графік погодинних вимкнень на 6 листопада відповідно до команди НЕК "Укренерго".
Години відсутності електропостачання:
6 листопада о 9:04 у Кіровоградській області за розпорядженням Укренерго змінили графік погодинних відключень електрики:
Відповідно до команди НЕК "Укренерго", з метою стабілізації ситуації енергосистемі, 06 листопада по Запорізькій області будуть застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ).
Одночасно вимикатимуться: з 08:00 до 10:00 - 0,5 черги, з 14:00 до 16:00 - 1 черга, з 20:00 до 22:00 – 1,5 черги, з 16:00 до 20:00 - 2 черги.
Години відсутності електропостачання по чергам:
З 08:00 до 22:00 застосовуватиметься 1 черга відключень. Таким чином години відсутності електропостачання по чергам/підчергам з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
Дізнатися свою підчергу можна за посиланням: https://t.me/kharkivenergy/1445
Сьогодні, 6 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Відповідно до команди НЕК "Укренерго":
Графіки погодинних відключень, зокрема свою чергу/підчергу можна на сайті АТ "Сумиоблерерго" в розділі "Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ" (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.
У "Полтаваобленерго" оновили графік вимкнення електроенергії на сьогодні. Кількість черг вимкнення збільшилася:
За командою НЕК "Укренерго", 6 листопада діятиме такий графік погодинних відключень (ГПВ). Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься.
Нагадуємо, що перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
При підготовці матеріалу використані дані "Укренерго", ДТЕК та обленерго інших регіонів.