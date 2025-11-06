Где и как сегодня в Украине выключают свет: список областей и графики

"Укрэнерго"

Сегодня, 6 ноября, во всех регионах Украины вынужденно вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии.

Как сообщает "Укрэнерго", причиной являются массированные ракетно-пушечные удары России по энергетической инфраструктуре, которые повлекли повреждение ряда энергообъектов.

Согласно данным компании, графики почасовых отключений будут действовать:

с 08:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 2 очередей.

Также в этот период будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей - с 08:00 до 22:00.

Энергетики призывают украинцев рационально потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы, чтобы избежать дополнительных аварийных отключений.

Киев

В столице графики отключений разбиты по принципу - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Одесская область

Сегодня, 6 ноября, в Одесской области будут действовать графики почасовых отключений.

Черкасская область

Обновленный график почасовых отключений на 6 ноября в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".

Часы отсутствия электроснабжения:

Подчерк 1.1 20:00 - 22:00

Подчерк 1.2 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00

Подчерк 2.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00

Подчерк 2.2 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00

Подчерк 3.1 18:00 - 20:00

Подчерк 3.2 18:00 - 20:00

Подчерк 4.1 14:00 - 16:00

Подчерк 4.2 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00

Подчерк 5.1 18:00 - 20:00

Подчерк 5.2 20:00 - 22:00

Подчерк 6.1 16:00 - 18:00

Подчерк 6.2 16:00 - 18:00

Кировоградская область

6 ноября в 9:04 в Кировоградской области по распоряжению Укрэнерго изменили график почасовых отключений электричества:

Подчерк 1.1: 18-20

Подчерк 1.2: 18-20

Подчерк 2.1: 14-16

Подчерк 2.2: 14-16

Подчерк 3.1: 10-12, 18-20

Подчерк 3.2: 18-20

Подчерк 4.1: 08-10

Подчерк 4.2: 20-22

Подчерк 5.1: 12-14, 16-18

Подчерк 5.2: 16-18

Подчерк 6.1: 16-18, 20-22

Подчерк 6.2: 16-18, 20-22

Запорожская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации энергосистеме, 06 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Одновременно будут отключаться: с 08:00 до 10:00 - 0,5 очереди, с 14:00 до 16:00 - 1 очередь, с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди, с 16:00 до 20:00 - 2 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям:

Подочередь 1.1: 19:00 - 20:30

Подчерк 1.2: 19:00 - 22:30

Подчерк 2.1: 15:30 - 19:00

Подчерк 2.2: 15:30 - 19:00

Подчерк 3.1: 15:30 - 19:00

Подчерк 3.2: 15:30 - 19:00

Подчерк 4.1 - не выключается

Подчерк 4.2: 08:30 - 10:30

Подчерк 5.1: 19:00 - 22:30

Подчерк 5.2: 19:00 - 22:30

Подчерк 6.1: 13:30 - 15:30

Подчерк 6.2: 13:30 - 15:30

Харьковская область

С 08:00 до 22:00 будет применяться 1 очередь отключений. Таким образом часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

Подочередь 1.1 13:00-16:00

Подочередь 1.2 13:00-16:00

Подчерк 2.1, 2.2 не отключаются

Подчерк 3.1 16:00-19:00

Подчерк 3.2 16:00-19:00

Подчерк 4.1 08:00-10:00

Подчерк 4.2 08:00-10:00

Подчерк 5.1 19:00-22:00

Подчерк 5.2 19:00-22:00

Подчерк 6.1 10:00-13:00

Подчерк 6.2 10:00-13:00

Узнать свою очередь можно по ссылке: https: //t.me/kharkivenergy/1445

Сумская область

Сегодня, 6 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

08:00-10:00 - 0,5 очереди;

14:00-16:00 - 1 очередь;

16:00-20:00 - 2 очереди;

20:00-22:00 - 1,5 очереди.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" обновили график отключения электроэнергии на сегодня. Количество очередей отключения увеличилось:

с 08:00 до 14:00 - 0,5 очереди.

с 14:00 до 16:00 - 1 очередь.

с 16:00 до 20:00 - 2 очереди.

с 20:00 по 22:00 - 1,5 очереди.

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 6 ноября будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ). Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно: