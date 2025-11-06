RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Курс доллара Экономика Авто Tech

Где и как сегодня в Украине выключают свет: список областей и графики

Иллюстративное фото: как будут выключать свет в Украине 6 ноября (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В четверг, 6 ноября, в отдельных областях Украины снова введено ограничение потребления электроэнергии. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.

РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.

"Укрэнерго"

Сегодня, 6 ноября, во всех регионах Украины вынужденно вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии.

Как сообщает "Укрэнерго", причиной являются массированные ракетно-пушечные удары России по энергетической инфраструктуре, которые повлекли повреждение ряда энергообъектов.

Согласно данным компании, графики почасовых отключений будут действовать:

  • с 08:00 до 22:00 - объемом от 0,5 до 2 очередей.

Также в этот период будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей - с 08:00 до 22:00.

Энергетики призывают украинцев рационально потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы, чтобы избежать дополнительных аварийных отключений.

Киев

В столице графики отключений разбиты по принципу - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

 

Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

 

Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:

Днепропетровская область

В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

 

Одесская область

Сегодня, 6 ноября, в Одесской области будут действовать графики почасовых отключений.

 

Черкасская область

Обновленный график почасовых отключений на 6 ноября в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".

Часы отсутствия электроснабжения:

  • Подчерк 1.1 20:00 - 22:00
  • Подчерк 1.2 12:00 - 14:00, 18:00 - 20:00
  • Подчерк 2.1 10:00 - 12:00, 16:00 - 18:00
  • Подчерк 2.2 08:00 - 10:00, 16:00 - 18:00
  • Подчерк 3.1 18:00 - 20:00
  • Подчерк 3.2 18:00 - 20:00
  • Подчерк 4.1 14:00 - 16:00
  • Подчерк 4.2 14:00 - 16:00, 20:00 - 22:00
  • Подчерк 5.1 18:00 - 20:00
  • Подчерк 5.2 20:00 - 22:00
  • Подчерк 6.1 16:00 - 18:00
  • Подчерк 6.2 16:00 - 18:00

Кировоградская область

6 ноября в 9:04 в Кировоградской области по распоряжению Укрэнерго изменили график почасовых отключений электричества:

  • Подчерк 1.1: 18-20
  • Подчерк 1.2: 18-20
  • Подчерк 2.1: 14-16
  • Подчерк 2.2: 14-16
  • Подчерк 3.1: 10-12, 18-20
  • Подчерк 3.2: 18-20
  • Подчерк 4.1: 08-10
  • Подчерк 4.2: 20-22
  • Подчерк 5.1: 12-14, 16-18
  • Подчерк 5.2: 16-18
  • Подчерк 6.1: 16-18, 20-22
  • Подчерк 6.2: 16-18, 20-22

Запорожская область

Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации энергосистеме, 06 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).

Одновременно будут отключаться: с 08:00 до 10:00 - 0,5 очереди, с 14:00 до 16:00 - 1 очередь, с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди, с 16:00 до 20:00 - 2 очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям:

  • Подочередь 1.1: 19:00 - 20:30
  • Подчерк 1.2: 19:00 - 22:30
  • Подчерк 2.1: 15:30 - 19:00
  • Подчерк 2.2: 15:30 - 19:00
  • Подчерк 3.1: 15:30 - 19:00
  • Подчерк 3.2: 15:30 - 19:00
  • Подчерк 4.1 - не выключается
  • Подчерк 4.2: 08:30 - 10:30
  • Подчерк 5.1: 19:00 - 22:30
  • Подчерк 5.2: 19:00 - 22:30
  • Подчерк 6.1: 13:30 - 15:30
  • Подчерк 6.2: 13:30 - 15:30

Харьковская область

С 08:00 до 22:00 будет применяться 1 очередь отключений. Таким образом часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • Подочередь 1.1 13:00-16:00
  • Подочередь 1.2 13:00-16:00
  • Подчерк 2.1, 2.2 не отключаются
  • Подчерк 3.1 16:00-19:00
  • Подчерк 3.2 16:00-19:00
  • Подчерк 4.1 08:00-10:00
  • Подчерк 4.2 08:00-10:00
  • Подчерк 5.1 19:00-22:00
  • Подчерк 5.2 19:00-22:00
  • Подчерк 6.1 10:00-13:00
  • Подчерк 6.2 10:00-13:00

Узнать свою очередь можно по ссылке: https: //t.me/kharkivenergy/1445

Сумская область

Сегодня, 6 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":

  • 08:00-10:00 - 0,5 очереди;
  • 14:00-16:00 - 1 очередь;
  • 16:00-20:00 - 2 очереди;
  • 20:00-22:00 - 1,5 очереди.

Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Полтавская область

В "Полтаваоблэнерго" обновили график отключения электроэнергии на сегодня. Количество очередей отключения увеличилось:

  • с 08:00 до 14:00 - 0,5 очереди.
  • с 14:00 до 16:00 - 1 очередь.
  • с 16:00 до 20:00 - 2 очереди.
  • с 20:00 по 22:00 - 1,5 очереди.

Черниговская область

По команде НЭК "Укрэнерго", 6 ноября будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ). Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.

Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:

При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго других регионов.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкрэнергоГрафики отключения светаОтключения светаБлэкаут