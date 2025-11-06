Где и как сегодня в Украине выключают свет: список областей и графики

В четверг, 6 ноября, в отдельных областях Украины снова введено ограничение потребления электроэнергии. Это вынужденный шаг из-за последствий массированных ракетных и дроновых атак РФ по энергетической инфраструктуре.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут выключать свет.
Сегодня, 6 ноября, во всех регионах Украины вынужденно вводятся меры по ограничению потребления электроэнергии.
Как сообщает "Укрэнерго", причиной являются массированные ракетно-пушечные удары России по энергетической инфраструктуре, которые повлекли повреждение ряда энергообъектов.
Согласно данным компании, графики почасовых отключений будут действовать:
Также в этот период будут применены графики ограничения мощности для промышленных потребителей - с 08:00 до 22:00.
Энергетики призывают украинцев рационально потреблять электроэнергию, особенно в вечерние часы, чтобы избежать дополнительных аварийных отключений.
В столице графики отключений разбиты по принципу - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Стоит напомнить, что киевляне могут узнать о своем графике почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
В Днепропетровской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Сегодня, 6 ноября, в Одесской области будут действовать графики почасовых отключений.
Обновленный график почасовых отключений на 6 ноября в соответствии с командой НЭК "Укрэнерго".
Часы отсутствия электроснабжения:
6 ноября в 9:04 в Кировоградской области по распоряжению Укрэнерго изменили график почасовых отключений электричества:
Согласно команде НЭК "Укрэнерго", с целью стабилизации ситуации энергосистеме, 06 ноября по Запорожской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Одновременно будут отключаться: с 08:00 до 10:00 - 0,5 очереди, с 14:00 до 16:00 - 1 очередь, с 20:00 до 22:00 - 1,5 очереди, с 16:00 до 20:00 - 2 очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям:
С 08:00 до 22:00 будет применяться 1 очередь отключений. Таким образом часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
Узнать свою очередь можно по ссылке: https: //t.me/kharkivenergy/1445
Сегодня, 6 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго":
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подочередь можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
В "Полтаваоблэнерго" обновили график отключения электроэнергии на сегодня. Количество очередей отключения увеличилось:
По команде НЭК "Укрэнерго", 6 ноября будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ). Если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
