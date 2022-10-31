Де-факто угода діє: Росії не вдалося заблокувати "зерновий коридор"

"Зернова угода" після виходу з неї 29 жовтня Росії продовжує де-факто діяти, адже вихід РФ з домовленостей не означає, що вони заблоковані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова посла України в Туреччині Василя Боднара, сказані і ефірі телемарафону.

"Вони просто зупиняють участь у зерновій угоді, це не означає, що вона заблокована. З урахуванням цієї ситуації ООН і турецька сторона запропонували проводити перевірку самостійно, без залучення української та російської сторін. І зараз ті судна, які стоять на рейді, підлягають перевірці у двосторонньому складі. Ми це погодили, російську сторону просто повідомили", - сказав Боднар.

За його словами, Росія продовжить шукати привід зірвати зернову угоду у спробах досягти преференцій для себе.

"Ми бачимо, що світова спільнота на це не повелася. Усі заяви з ключових столиць звучать із закликом до Росії відмовитися від шантажу… Зараз перевірка триває. Де-факто угода діє", - додав дипломат.

Він наголосив, що Україна укладала угоду з ООН та Туреччиною, тому в даному випадку з юридичної точки зору немає перерви у її виконанні.