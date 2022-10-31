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Де-факто соглашение действует: России не удалось заблокировать "зерновой коридор"

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Понедельник 31 октября 2022 17:38
Де-факто соглашение действует: России не удалось заблокировать "зерновой коридор" Фото: России не удается заблокировать "зерновое соглашение" (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

"Зерновое соглашение" после выхода из него 29 октября России продолжает де-факто действовать, ведь выход РФ из договоренностей не означает, что они заблокированы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова посла Украины в Турции Василия Боднара, сказанные и в эфире телемарафона.

"Они просто останавливают участие в зерновом соглашении, это не означает, что оно заблокировано. С учетом этой ситуации ООН и турецкая сторона предложили проводить проверку самостоятельно, без привлечения украинской и российской сторон. И сейчас стоящие на рейде суда подлежат проверке в двустороннем составе. Мы это согласовали, российской стороне просто сообщили", - сказал Боднар.

По его словам, Россия продолжит искать повод сорвать зерновое соглашение в попытках достичь преференций для себя.

"Мы видим, что мировое сообщество на это не повелось. Все заявления из ключевых столиц звучат с призывом к России отказаться от шантажа… Сейчас проверка продолжается. Де-факто соглашение действует", - добавил дипломат.

Он подчеркнул, что Украина заключала соглашение с ООН и Турцией, поэтому в данном случае, с юридической точки зрения, нет перерыва в ее выполнении.

Напомним, 29 октября Россия заявила о выходе из "зернового соглашения" якобы из-за "атаки Украины на корабле Черноморского флота с помощью БПЛА".

Сегодня, 31 октября, из одесских портов вышли 12 судов с зерном, несмотря на то, что Россия пытается сорвать работу "зернового коридора".

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