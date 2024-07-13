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Де в Європі найкраще інвестувати в нерухомість для заробітку: названо топ країн

Україна, Субота 13 липня 2024 07:30
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Де в Європі найкраще інвестувати в нерухомість для заробітку: названо топ країн В які країни Європи найкраще інвестувати (фото: Freepik)
Автор: Юлія Гаюк

В умовах постійних змін на ринку України інвестиції в нерухомість Європи стають більш привабливою альтернативою. Однак кожна країна має свої особливості, на які варто звернути увагу.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіли керівниця Європейського напряму Ribas Hotels Group Анастасія Губанова та директор з розвитку "Креатор-Буд" Дмитро Струк.

Найкращі країни для інвестицій

  • Іспанія

За словами Анастасії, ринки нерухомості в Іспанії залишаються стабільними із середнім зростанням цін на нерухомість близько 3-4% на рік.

Окупність вкладу можна очікувати на рівні 9-12% для житлової нерухомості та до 10% для комерційної нерухомості у популярних туристичних регіонах.

  • Чорногорія

"Чорногорія має стабільний ринок з повільним, але стійким зростанням цін на нерухомість, близько 2-3% на рік. Інвестори можуть розраховувати на окупність на рівні 8-10% завдяки високому попиту на оренду та помірним цінам на нерухомість", - говорить експертка.

  • Хорватія

Ринок нерухомості в Хорватії зростає зі швидкістю приблизно 3-4% на рік.

Анастасія зазначає, що завдяки стабільному попиту на туристичну нерухомість та оренду окупність інвесторів буде становити в діапазоні 8-10%.

  • Польща

Ринок в Польщі стабільно зростає з середньорічним темпом 4-5%. Рівень окупності тут дещо менший, ніж у попередніх країнах, але цілком прийнятний.

"Інвестори можуть очікувати окупність на рівні 6-10% завдяки високому попиту на оренду і стабільному економічному зростанню країни", - каже експертка.

  • Австрія

Ціни на нерухомість у Відні зростають стабільно з темпом близько 3-4% на рік. І хоча рівень окупності тут найменший серед усіх країн у списку (3-5%), Австрія є привабливою для інвестицій завдяки стабільності ринку та високому попиту на якісне житло.

"Сьогодні популярними європейськими країнами для інвесторів залишаються Польща, Іспанія, Болгарія, Балканські країни та Кіпр. У кожній є свої особливості та низка питань, до яких треба бути готовим потенційним інвесторам", - додає Дмитро Струк.

Яка ситуація в Україні

"На відміну від європейських країн, ринок нерухомості в Україні характеризується значними ризиками, пов'язаними з економічною та політичною ситуацією. В Україні ціни на нерухомість можуть сильно коливатися, а також існують проблеми з правовою системою та захистом інвестицій", - розповідає Анастасія.

Проте, за її словами, в Україні значно нижчі ціни на нерухомість та потенційно високою стане рентабельність, коли ситуація стабілізується.

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Польща Іспанія Австрія Чорногорія Хорватия
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