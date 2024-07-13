Где в Европе лучше всего инвестировать в недвижимость для заработка: назван топ стран

В условиях постоянных изменений на рынке Украины, инвестиции в недвижимость Европы становятся более привлекательной альтернативой. Однако у каждой страны есть свои особенности, на которые следует обратить внимание.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказали руководительница Европейского направления Ribas Hotels Group Анастасия Губанова и директор по развитию "Креатор-Буд" Дмитрий Струк.

Лучшие страны для инвестиций

Испания

По словам Анастасии, рынки недвижимости в Испании остаются стабильными со средним ростом цен на недвижимость около 3-4% в год.

Окупаемость вклада можно ожидать на уровне 9-12% для жилой недвижимости и до 10% для коммерческой недвижимости в популярных туристических регионах.

Черногория

"У Черногории стабильный рынок с медленным, но устойчивым ростом цен на недвижимость, около 2-3% в год. Инвесторы могут рассчитывать на окупаемость на уровне 8-10% благодаря высокому спросу на аренду и умеренным ценам на недвижимость", - говорит эксперт.

Хорватия

Рынок недвижимости в Хорватии растет со скоростью примерно 3-4% в год.

Анастасия отмечает, что благодаря стабильному спросу на туристическую недвижимость и аренду окупаемость инвесторов будет составлять в диапазоне 8-10%.

Польша

Рынок в Польше стабильно растет со среднегодовым темпом в 4-5%. Уровень окупаемости здесь несколько меньше, чем в предыдущих странах, но вполне приемлем.

"Инвесторы могут ожидать окупаемость на уровне 6-10% благодаря высокому спросу на аренду и стабильному экономическому росту страны", - говорит эксперт.

Австрия

Цены на недвижимость в Вене растут размеренно с темпом около 3-4% в год. И хотя уровень окупаемости здесь самый низкий среди всех стран в списке (3-5%), Австрия привлекательна для инвестиций благодаря стабильности рынка и высокому спросу на качественное жилье.

"Сегодня популярными европейскими странами для инвесторов остаются Польша, Испания, Болгария, Балканские страны и Кипр. У каждой есть свои особенности и ряд вопросов, к которым нужно быть готовым потенциальным инвесторам", - добавляет Дмитрий Струк.

Какая ситуация в Украине

"В отличие от европейских стран рынок недвижимости в Украине характеризуется значительными рисками, связанными с экономической и политической ситуацией. В Украине цены на недвижимость могут сильно колебаться, а также существуют проблемы с правовой системой и защитой инвестиций", - рассказывает Анастасия.

Однако, по ее словам, в Украине значительно ниже цены на недвижимость и потенциально высокой станет рентабельность, когда ситуация стабилизируется.