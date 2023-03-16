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Де чекати дощ і сніг сьогодні? Синоптики назвали регіони

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Україна, Четвер 16 березня 2023 07:00
Де чекати дощ і сніг сьогодні? Синоптики назвали регіони Фото: синоптики "Укргідрометцентру" розповіли про погоду на сьогодні (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 16 березня, в Україні на всій території без опадів, за винятком кількох регіонів. Також не виключаються вітер та туман, але температура вдень триматиметься в середньому +9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади

Хмарно з проясненнями. Крім того:

  • у західній частині мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу;
  • у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощ;
  • на решті території без істотних опадів;
  • вдень у північних областях невеликий дощ.

Вітер та туман

У більшості південних та центральних областей вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.

Температура повітря

Вдень +8...+13, у північних, західних та Вінницькій областях +4...+9° тепла.

Де чекати дощ і сніг сьогодні? Синоптики назвали регіони

Як повідомлялося, сьогодні в Україні, і зокрема у Києві, очікується похолодання.

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