Де чекати дощ і сніг сьогодні? Синоптики назвали регіони
Фото: синоптики "Укргідрометцентру" розповіли про погоду на сьогодні (GettyImages)
Сьогодні, 16 березня, в Україні на всій території без опадів, за винятком кількох регіонів. Також не виключаються вітер та туман, але температура вдень триматиметься в середньому +9 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Опади
Хмарно з проясненнями. Крім того:
- у західній частині мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу;
- у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощ;
- на решті території без істотних опадів;
- вдень у північних областях невеликий дощ.
Вітер та туман
У більшості південних та центральних областей вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с.
Температура повітря
Вдень +8...+13, у північних, західних та Вінницькій областях +4...+9° тепла.
Як повідомлялося, сьогодні в Україні, і зокрема у Києві, очікується похолодання.
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