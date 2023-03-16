Де чекати дощ і сніг сьогодні? Синоптики назвали регіони

Фото: синоптики "Укргідрометцентру" розповіли про погоду на сьогодні (GettyImages)

Сьогодні, 16 березня, в Україні на всій території без опадів, за винятком кількох регіонів. Також не виключаються вітер та туман, але температура вдень триматиметься в середньому +9 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Опади Хмарно з проясненнями. Крім того: у західній частині мокрий сніг, подекуди налипання мокрого снігу;

у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях дощ;

на решті території без істотних опадів;

вдень у північних областях невеликий дощ. Вітер та туман У більшості південних та центральних областей вранці подекуди туман. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с. Температура повітря Вдень +8...+13, у північних, західних та Вінницькій областях +4...+9° тепла.