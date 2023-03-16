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Где ждать дождь и снег сегодня? Синоптики назвали регионы

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Украина, Четверг 16 марта 2023 07:00
Где ждать дождь и снег сегодня? Синоптики назвали регионы Фото: синоптики "Укргидрометцентра" рассказали о погоде на сегодня (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Сегодня, 16 марта, в Украине по всей территории без осадков, за исключением нескольких регионов. Также не исключаются ветер и туман, но температура днем будет держаться в среднем +9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Осадки

Облачно с прояснениями. Кроме того:

  • в западной части мокрый снег, иногда налипание мокрого снега;
  • в Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областях дождь;
  • на остальной территории без существенных осадков;
  • днем в северных областях небольшой дождь.

Ветер и туман

В большинстве южных и центральных областей утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха

Днем +8...+13, в северных, западных и Винницких областях +4...+9° тепла.

Где ждать дождь и снег сегодня? Синоптики назвали регионы

Как сообщалось, сегодня в Украине, и в частности, в Киеве, ожидается похолодание.

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