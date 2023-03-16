Где ждать дождь и снег сегодня? Синоптики назвали регионы

Сегодня, 16 марта, в Украине по всей территории без осадков, за исключением нескольких регионов. Также не исключаются ветер и туман, но температура днем будет держаться в среднем +9 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр .

Днем +8...+13, в северных, западных и Винницких областях +4...+9° тепла.

В большинстве южных и центральных областей утром местами туман. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

Облачно с прояснениями. Кроме того:

Как сообщалось, сегодня в Украине, и в частности, в Киеве, ожидается похолодание.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.