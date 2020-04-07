DCH Ярославского возглавила рейтинг компаний, финансирующих борьбу с коронавирусом

Группа DCH Александра Ярославского возглавила рейтинг бизнесменов, финансово помогающих государству бороться с коронавирусом в Украине. Соответствующий рейтинг "антивирусной активности бизнеса" подготовила "Деловая столица", передает РБК-Украина.

"С начала эпидемии коронавирусной инфекции в Украине обнажился целый ворох проблем в системе здравоохранения: инфекционные отделения больниц не готовы к приему большого числа пациентов, в стране критически мало аппаратов для искусственной вентиляции легких, а самим врачам и медперсоналу не хватает элементарных средств индивидуальной защиты - костюмов, перчаток и масок. Государство и местные власти с обеспечением больниц не справляются, поэтому к решению проблемы подключился бизнес - от крупного до мелкого", - говорится в рейтинге.

Помимо DCH Александра Ярославского в перечень наиболее активных бизнес-структур также вошли агрохолдинги МХП Юрия Косюка и "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка, благотворительные фонды Рината Ахметова и Виктора Пинчука, "Эпицентр" супругов Герега, сеть супермаркетов "Сильпо" Владимира Костельмана, "Новая Почта" Вячеслава Климова и др.

Напомним, 2 апреля в аэропорту "Борисполь" осуществил посадку борт с еще 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский.

Также сообщалось, что еще $1,15 млн Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время.

Все закупки товаров медназначения Ярославским осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают.

24 марта Украина уже получила первую партию ПЦР-тестов от Джека Ма при содействии Ярославского, 5 тыс. из которых доставлены в Харьков для обеспечения нужд региона. Также бизнесмен заявил о запуске масштабных программ противодействия эпидемии: первая предполагает закупку критически важных медтехники и других товаров медназначения, вторая - адресную поддержку социально уязвимых категорий харьковчан.

Кроме того, Ярославский закупил еще 100 тыс. ПЦР-тестов, которые на прошлой неделе уже привезли в Киев из Китая, а также проплатил деньги за 50 аппаратов ИВЛ от немецкого производителя, специализирующегося на выпуске такого оборудования. Совместно с городской властью Харькова бизнесмен профинансировал раздачу 150 тыс. продовольственных наборов и 40 тыс. аптечек местным пенсионерам.

Сообщалось также, что по инициативе Ярославского харьковская ОГА закупила необходимые материально-технические ресурсы для больниц региона на $2,4 млн.