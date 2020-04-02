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В Украину прибыли еще 100 тыс. ПЦР-тестов, купленных Ярославским

Новости » Общество     02.04.2020 - 17:32
В Украину прибыли еще 100 тыс. ПЦР-тестов, купленных Ярославским
Фото: Александр Ярославский (пресс-служба)

Все закупки товаров медназначения Ярославским осуществляются по ценам производителей

В аэропорту "Борисполь" осуществил посадку борт с еще 100 тыс. ПЦР-тестов для диагностики коронавируса, которые при содействии китайского миллиардера Джека Ма смог закупить для Украины владелец и президент DCH Александр Ярославский. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Ярославского.

Напомним, ранее Ярославский сообщил, что из $2 млн, выделенных им на противодействие эпидемии, $ 850 тыс. перечислены за 100 тыс. ПЦР-систем. Именно эта партия высокоточных лабораторных тест-систем прибыла сегодня из Китая через Стамбул.

"Это все помощь нашего друга Джека Ма", - заявил бизнесмен.

Как отметил бизнесмен, еще $1,15 млн Ярославский перечислил за 50 аппаратов искусственной вентиляции легких, которые будут доставлены в Украину из Германии в ближайшее время.

Все закупки товаров медназначения Ярославским осуществляются по ценам производителей, промежуточные звенья в цепочке поставок на этих партиях товара не зарабатывают.

По мнению бизнесмена, в такое время на вещах первой необходимости никто зарабатывать не может.

Напомним, 24 марта Украина уже получила первую партию ПЦР-тестов от Джека Ма при содействии Ярославского. 5000 тест-систем из нее прибыли в Харьковский регион. Бизнесмен призвал местную власть "профессионально распорядиться" закупленными тестами.

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