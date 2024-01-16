ДБР завершило розслідування справи щодо ухилянтів-депутатів Київради

За даними відомства, три столичних депутати, помічник депутата обвинувачуються в ухиленні від несення обов’язків військової служби, що вчинене групою осіб за попередньою змовою (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 КК України).

"А керівник апарату Київської міської військової адміністрації у сприянні в ухиленні. Командир військової частини обвинувачується у перевищенні службових повноважень", - йдеться в повідомленні.

Деталі справи

Слідчі встановили, що солдати однієї з військових частин, троє з яких мають статус столичних депутатів, а ще один - помічник депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу, проте отримували грошове забезпечення.

Керівник апарату Київської міської військової адміністрації сприяв оформленню липового "відрядження" трьом депутатам та одному з їх помічників до КМВА. В оборудці був задіяний й командир однієї з військових частин тероборони, де чоловіки мали проходити службу за мобілізацією.

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.