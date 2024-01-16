ГБР завершило расследование дела по уклонистам-депутатам Киевсовета

По данным ведомства, три столичных депутата, помощник депутата обвиняются в уклонении от несения обязанностей военной службы, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 409, ч. 2 ст. 28 УК Украины).

"А руководитель аппарата Киевской городской военной администрации в содействии в уклонении. Командир воинской части обвиняется в превышении служебных полномочий", - говорится в сообщении.

Детали дела

Следователи установили, что солдаты одной из воинских частей, трое из которых имеют статус столичных депутатов, а еще один - помощник депутата Киевсовета, в течение года не являлись на военную службу, однако получали денежное довольствие.

Руководитель аппарата Киевской городской военной администрации способствовал оформлению липовой "командировки" трем депутатам и одному из их помощников в КГВА. В сделке был задействован и командир одной из воинских частей терробороны, где мужчины должны были проходить службу по мобилизации.

Процессуальное руководство осуществляет Специализированная прокуратура в области обороны Центрального региона.