ДБР завершило розслідування щодо екснардепа Кузьміна. Справу передали до суду

Як повідомляється, у межах досудового розслідування працівники ДБР встановили, що депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення Росії розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Зокрема, починаючи з березня 2021 року та навіть після повномасштабного вторгнення РФ Кузьмін озвучував у своїх виступах, повідомленнях у соціальних мережах та на власному сайті інформацію, яка мала пропагандистський характер.

Їх метою було формування у суспільстві антиукраїнського настрою та інформаційного впливу для шкоди суверенітету, територіальній цілісності, недоторканості та безпеці держави.

Дії обвинуваченого кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Передбачте статтею покарання - позбавлення волі до 15 років з конфіскацією майна.

Справа Кузьміна

Нагадаємо, у вересні 2023 року суд дозволив провести спеціальне розслідування у справі колишнього нардепа від забороненої ОПЗЖ Рената Кузьміна. Його підозрюють у державній зраді.