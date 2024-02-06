RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ГБР завершило расследование относительно экс-нардепа Кузьмина. Дело передали в суд

Фото: бывший нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин (росСМИ)
Автор: Татьяна Степанова

Государственное бюро расследований по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора закончили досудебное расследование относительно государственной измены бывшего народного депутата Украины от ОПЗЖ Рената Кузьмина. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Как сообщается, в рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.

В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения РФ Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, носившую пропагандистский характер.

Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Предусмотрите статью наказания - лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.

Дело Кузьмина

Напомним, в сентябре 2023 года суд разрешил провести специальное расследование по делу бывшего нардепа от запрещенной ОПЗЖ Рената Кузьмина. Его подозревают в государственной измене.

По данным следствия, бывший нардеп Кузьмин накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране.

С марта 2021 года по март 2022 года он также распространял информацию, которая носила пропагандистский характер.

Следствие пришло к выводу, что депутат формировал антиукраинское настроение, вредил суверенитету и территориальной целостности Украины, а также вел подрывную деятельность против нашей страны.

Стоит отметить, что Ренат Кузьмин сбежал из Украины, в марте 2023 года его заочно арестовали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГБРСудОппозиционная платформа За життя