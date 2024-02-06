ГБР завершило расследование относительно экс-нардепа Кузьмина. Дело передали в суд

Государственное бюро расследований по процессуальному руководству Офиса генерального прокурора закончили досудебное расследование относительно государственной измены бывшего народного депутата Украины от ОПЗЖ Рената Кузьмина. Обвинительный акт направлен в суд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГБР.
Как сообщается, в рамках досудебного расследования работники ГБР установили, что депутат накануне и после начала полномасштабного вторжения России размещал в СМИ пропагандистские материалы в ущерб Украине.
В частности, начиная с марта 2021 года и даже после полномасштабного вторжения РФ Кузьмин озвучивал в своих выступлениях, сообщениях в социальных сетях и на собственном сайте информацию, носившую пропагандистский характер.
Их целью было формирование в обществе антиукраинского настроения и информационного влияния для ущерба суверенитету, территориальной целостности, неприкосновенности и безопасности государства.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена). Предусмотрите статью наказания - лишение свободы до 15 лет с конфискацией имущества.
Напомним, в сентябре 2023 года суд разрешил провести специальное расследование по делу бывшего нардепа от запрещенной ОПЗЖ Рената Кузьмина. Его подозревают в государственной измене.
По данным следствия, бывший нардеп Кузьмин накануне и после полномасштабного вторжения РФ в Украину размещал в социальной сети и мобильном приложении пропагандистские материалы в ущерб стране.
С марта 2021 года по март 2022 года он также распространял информацию, которая носила пропагандистский характер.
Следствие пришло к выводу, что депутат формировал антиукраинское настроение, вредил суверенитету и территориальной целостности Украины, а также вел подрывную деятельность против нашей страны.
Стоит отметить, что Ренат Кузьмин сбежал из Украины, в марте 2023 года его заочно арестовали.
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