ДБР завершило розслідування проти Деркача та Дубінського: що відомо про справу

Згідно з даними джерел РБК-Україна, мова йде про:

народного депутата Олександра Дубінського;

колишнього народного депутата Андрія Деркача;

колишнього прокурора Костянтина Кулика.

Подробиці справи

Злочинну організацію було викрито ще у листопаді 2023-го. Окрім вищезгаданих осіб, до її складу також входив помічник одного з народних депутатів.

За вказівками російських спецслужб обвинувачені організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення її відносин зі Сполученими Штатами Америки (США), а також ускладненні її інтеграції до Європейського союзу (ЄС) та НАТО.

Ще тоді підозру у державній зраді, а також участі в злочинній організації було оголошено:

чинному народному депутату, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь Російської Федерації. Наразі він перебуває під вартою;

колишньому народному депутату.

У тому ж числі обвинувачені використовували медіазаходи, щоб поширювати фейки щодо української влади та її західних партнерів.

Вищезгаданий колишній прокурор публічно "обґрунтовував" фейки народних депутатів з погляду права.

Злочинна організація була створена першим заступником начальника головного управління Генерального штабу Збройних сил Росії Володимиром Алєксєєвим, а також його помічником Олексієм Савіним.

"Організація мала чітку ієрархічну структуру та мала детальний розподіл обов’язків. Фінансували проєкт російські спецслужби, гроші передавались в Україну через помічника колишнього нардепа. За попередніми оцінками, російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 млн доларів. Але й самі нардепи неодноразово їздили до Росії на зустрічі зі своїми кураторами", - додає ДБР.

Колишній народний депутат нещодавно став сенатором від Астраханської області Росії. Підозру щодо держзради йому оголосили ще у 2022-му. Торік нардепу та помічнику також оголосили підозру в участі в злочинній організації.

Зокрема під час слідства були вивчені документи, які підтверджують поїздки чинного народного депутата до Росії. Ймовірно, там, у жовтні 2019-го, він зустрічався з "кураторами". Комплексна судова психолого-лінгвістична експертиза, своєю чергою, виявила у заявах нардепа під час публічних промов висловлювання, що спрямовані на підрив обороноздатності, шкоду державній та економічній безпеці України.

У тому ж числі, вищезгадані обвинувачені реєстрували у парламенті проєкти постанов про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України для розслідування "фактів", які вони викривали на своїх пресконференціях.

Також ДБР досліджує факти придбання родиною чинного народного депутата нерухомості в Іспанії за російські гроші. Мова йде про дві квартири у Барселоні, які належать його цивільній дружині та матері.

"Більшість коштів на придбання квартир в Іспанії жінки отримали на свої банківські рахунки з Росії. Гроші перерахували дві громадянки РФ, які скоріш за все пов’язані з російськими спецслужбами, а одна із них навіть працювала в адміністрації Путіна (Володимир Путін, диктатор, - ред.), - додає ДБР.

Що загрожує обвинуваченим

Чинний та колишній народні депутати, а також експрокурор обвинувачуються у державній зраді в складі злочинної організації. Алєксєєвим, а також його помічник - у створенні злочинної організації та у спонуканні до державної зради.

Обвинуваченим загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.