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Колишній нардеп Деркач став сенатором від Астраханської області РФ

Неділя 15 вересня 2024 21:09
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Колишній нардеп Деркач став сенатором від Астраханської області РФ Фото: Андрій Деркач, колишній народний депутат України (wiki)
Автор: Едуард Ткач

Колишній депутат Верховної Ради став сенатором від Астраханської області РФ. Мова йде про Андрія Деркача.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що голова Астраханської області Ігор Бабушкін підписав указ про призначення 57-річного Дергача сенатором ще кілька днів тому, 12 вересня.

Що відомо про екс-нардепа

Андрій Деркач був депутатом Верховної Ради, починаючи з 1998 року.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України він залишив країну.

У червні 2022 року СБУ викрила агентурну мережу Головного управління Генштабу РФ, яка допомогла Росії у захопленні України. До неї в тому числі входив народний депутат Деркач.

Вже у січні 2023 року президент України Володимир Зеленський позбавив його громадянства, а Верховна Рада - мандата депутата.

Пізніше у травні 2023 року стало відомо, що Зеленський затвердив санкції проти Дергача. Зазначимо, що колишній нардеп також перебуває під санкціями Сполучених Штатів.

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