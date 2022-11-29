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ДБР затримало заступника мера Херсону з команди Сальдо, що перейшов на бік росіян

Фото: ДБР затримало заступника мера Херсону з команди Сальдо (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Державне бюро розслідувань (ДБР) затримало заступника міського голови Херсону з команди гауляйтера Володимира Сальдо.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт відомства.

"Працівники ДБР затримали заступника міського голови Херсону, який під час тимчасової окупації міста працював на ворога. Йому повідомлено про підозру у колабораціонізмі", - йдеться в повідомленні.

Як розповіли в ДБР, до російського вторгнення посадовець відповідав за питання діяльності виконавчих органів міської ради.

"Після захоплення Херсону він почав працювати на загарбників та відповідав за сферу житлово-комунального господарства. Він брав участь в організації роботи підприємств житлово-комунальної сфери за російським законодавством, налагоджував окупаційні системи стягнення з населення платежів за послуги ЖКГ", - додають в відомстві.

Також, як стало відомо, він готував приміщення для проведення фейкового референдуму щодо статусу захоплених росіянами територій.

Працівники ДБР затримали посадовця та повідомили йому про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України). Санкції статті передбачають позбавлення волі на строк до 12 років. 29 листопада суд обрав затриманому запобіжний захід - тримання під вартою.

Як повідомлялось, правоохоронці повідомили про підозру так званій "заступниці" Сальдо. Нею виявилась мешканка Донецької області.

Також в Житомирській області заарештували активи підприємства, кінцевим бенефіціаром якого є сім'я головного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо. Компанія займалася видобутком та обробкою граніту.

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Херсонська область