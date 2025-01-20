ДБР затримало екс командира155-ї бригади ЗСУ

Джерела РБК-Україна в правоохоронних органах повідомили, що мова йде про Дмитра Рюмшина.

Працівники ДБР у взаємодії з СБУ та за сприяння Міністерства оборони та командування ЗСУ сьогодні, 20 січня, затримали колишнього командира 155 окремої механізованої бригади, який допустив дезертирство підлеглих.

Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді командира, він не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби особовим складом, які відбувалися під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу, а також виконання бойових завдань на східному фронті.

Наразі правоохоронці перевіряють інформацію щодо наявності в бригаді корупційних схем під час відбору військовослужбовців для проходження навчання за кордоном.

Також перевіряються відомості стосовно можливих "схем", коли за хабарі військові могли ухилитися від виконання обов’язків служби.

Колишнього комбрига 155 ОМБр буде доставлено в Київ для повідомлення йому про підозру у ненаправлені військовою службовою особою до органу досудового розслідування повідомлення про підлеглого, який вчинив кримінальне правопорушення, а також в іншому умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїм службовими обов’язками повинна була виконати, що вчинено в умовах воєнного стану та заподіяло істотну шкоду.

Зауважимо, що санкція статті передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.