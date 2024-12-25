ДБР затримало у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього військкома Одеської області Євгена Борисова.

Раніше сьогодні за нього була внесена застава у 39,364 млн гривень.

ДБР отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, Борисов планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

"Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 25 грудня. Йому повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень", - пояснили в Бюро.