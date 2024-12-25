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ДБР затримало у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК

Фото: колишній військком Одеської області Євген Борисов (Віталій Носач,РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька, Юлія Акимова

Працівники ДБР затримали у Києві ексначальника Одеського обласного ТЦК та СП. Він тільки сьогодні вийшов з СІЗО після внесення застави.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань та джерела.

За даними джерел РБК-Україна, мова йде про колишнього військкома Одеської області Євгена Борисова.

Раніше сьогодні за нього була внесена застава у 39,364 млн гривень.

ДБР отримало інформацію, що після виходу з ізолятора, Борисов планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

"Працівники ДБР затримали експосадовця у Києві сьогодні, 25 грудня. Йому повідомлено про підозру у вчиненні нових кримінальних правопорушень", - пояснили в Бюро.

 

Справи Борисова

Історія з Борисовим почалася навесні 2023 року.Однак відомо, що Борисов мав вийти з СІЗО в травні цього року, проте, того ж дня отримав нову підозру.

Детальніше про колишнього військкома та пов'язані з ним кримінальні справи, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

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