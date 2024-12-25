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ГБР задержало в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК

Фото: бывший военком Одесской области Евгений Борисов (Виталий Носач,РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Работники ГБР задержали в Киеве экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП. Он только сегодня вышел из СИЗО после внесения залога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований и источники.

По данным источников РБК-Украина, речь идет о бывшем военкоме Одесской области Евгении Борисове.

Ранее сегодня за него был внесен залог в 39,364 млн гривен.

ГБР получило информацию, что после выхода из изолятора, Борисов планировал скрываться от следствия, в частности выехать за границу.

"Работники ГБР задержали экс-чиновника в Киеве сегодня, 25 декабря. Ему сообщено о подозрении в совершении новых уголовных правонарушений", - пояснили в Бюро.

Дела Борисова

История с Борисовым началась весной 2023 г. Однако известно, что Борисов должен был выйти из СИЗО в мае этого года, однако, в тот же день получил новое подозрение.

Подробнее о бывшем военкоме и связанных с ним уголовных делах, можно узнать в материале РБК-Украина.

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