ДБР затримало двох колаборантів, які працювали в СІЗО - їм загрожує довічне

Працівники Державного бюро розслідувань затримали двох працівників Херсонського слідчого ізолятора, які співпрацювали з росіянами. Тепер їм загрожує довічне ув'язнення.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на пресцентр ДБР.

Слідство визначило, що двоє підозрюваних під час тимчасової окупації міста з перших же днів почали працювати в так званому "управлінні служби виконання покарань по Херсонській області". Зазначається, що вони виконували накази росіян і отримували зарплату в рублях.

"Маючи інформацію про те, що фігуранти можуть продовжувати контактувати з окупантами та надавати їм інформацію щодо Збройних сил України вже на території звільненої Херсонщини, ДБР затримало цих двох осіб", - повідомили у ДБР.

Зараз обом повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацію майна.