У Харкові затримали військових, які "продавали" ухилянтам відстрочку від мобілізації

У Харкові затримали двох військових, які допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Вони гарантували 5 років відстрочки, а декому взагалі обіцяли уникнути призову.
Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Державне бюро розслідувань.
Так, правоохоронці затримали офіцера одного з харківських військкоматів та військовослужбовця територіальної оборони, які допомагали військовозобов'язаним уникнути мобілізації за 3-5 тисяч доларів.
Правоохоронці затримали фігурантів у Харкові, коли вони отримували другу частину хабара від ухилянта.
"На зустріч вони принесли вже готовий висновок медично-лікарської комісії, згідно з яким призовника визнано обмежено придатним до служби у воєнний час і вже заповнений військовий квиток з відповідними відомостями", - йдеться у повідомленні.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманим про підозру в отриманні неправомірної вигоди посадовцем та перевищення військовою посадовою владою або службових повноважень ч. 3 ст. 368 та ч. 5 ст. 426-1 ККУ. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, що у Чернівцях викрили чергову схему виїзду за кордон для військовозобов'язаних. Чоловікам призовного віку видавали довідки про відстрочку від мобілізації.
Також раніше ми писали, які окремі категорії українців можуть подати заяву на відстрочення призову.