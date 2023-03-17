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Мобілізація в Україні. Хто та як може подати заяву на відстрочку від призову

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П'ятниця 17 березня 2023 22:15
Мобілізація в Україні. Хто та як може подати заяву на відстрочку від призову Фото: військові розповіли, хто і як може подати заяву про відстрочку від призову (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні окремі категорії громадян можуть подати до військкоматів заяву про відстрочку від призову.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника сектора комплектування Київського міського ТЦК та СП полковника Олександра Коновалова в інтерв'ю "АрміяInform".

За його словами, законом передбачено, що відстрочку від призову можуть, зокрема, отримати люди з інвалідністю, багатодітні батьки та близькі родичі людей з інвалідністю. При цьому під час воєнного стану було скасовано призов на строкову військову службу для громадян віком від 18 до 27 років.

"Зараз діє заборона на призов цієї категорії громадян на військову службу з мобілізації, але вони мають право підписати контракт із Збройними силами України на добровільній основі", - уточнив Коновалов.

Він додав, що якщо людина не підлягає призову, то це ще не означає автоматичної наявності відстрочки. Для її отримання необхідно подати відповідну заяву до територіального центру комплектування та соцпідтримки. Також потрібно прикріпити документи, які підтверджують, що людина не підлягає призову.

"Ви можете подати заяву про відстрочку до отримання повістки. Але слід пам'ятати, що отримати відстрочку від призову можна лише до набуття статусу військовослужбовця. Після зарахування до особового складу військової частини ви не зможете подати заяву про відстрочку, навіть якщо у вас є для цього підстави", - зазначив Коновалов.

Нагадаємо, раніше в Центрі протидії дезінформації спростували чутки про те, що повістки нібито почнуть роздавати за допомогою програми "Дія".

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