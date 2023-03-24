Давали довідки про відстрочку. У Чернівцях викрили схему виїзду військовозобов’язаних

У Чернівцях викрили чергову схему виїзду за кордон для військовозобов’язаних. Чоловікам призовного віку видавали довідки про відстрочку від мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань .

Працівники ДБР повідомили про підозру працівнику правоохоронного органу з Чернівців та працівнику Чернівецького районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, які "допомагали" отримувати довідки про відстрочку від мобілізації.

Правоохоронець придумав схему, за якою чоловіки призовного віку могли отримати відстрочку від мобілізації. Він розшукував потенційних "клієнтів", в тому числі тих, які найближчим часом хочуть виїхати з України, та пропонував їм одержати довідку про відстрочку від мобілізації.

Вартість такої "послуги" становила приблизно 3 тисячі доларів.

До схеми правоохоронець залучив працівника військкомату, який підказував "клієнтам" до яких приватних лікарів варто звернутися та на які проблеми зі здоров’ям поскаржитися, щоб отримати "правильні" результати.

Потім ці документи працівник військкомату передавав до військово-лікарської комісії, у якої просив "по знайомству" не призначати додаткових обстежень у лікарів та прийняти рішення щодо надання відстрочки від мобілізації.

ДБР затримало правоохоронця під час одержання чергової суми неправомірної вигоди, того ж дня йому було повідомлено про підозру. Також Бюро повідомило про підозру працівнику військкомату.

Наразі правоохоронця звільнено зі служби, суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави.

У разі доведення вини їм загрожує позбавленням волі на строк до п’яти років.

Нагадаємо, днями На Закарпатті потонув чоловік, який намагався доплисти до Румунії.

Також повідомлялося, що прикордонники затримали чотирьох ухилянтів ,які хотіли втекти з Одеси до Молдови.

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