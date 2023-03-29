В Харькове задержали военных, которые "продавали" уклонистам отсрочку от мобилизации
В Харькове задержали двух военных, которые помогали военнообязанным избежать мобилизации. Они гарантировали 5 лет отсрочки, а некоторым вообще обещали избежать призыва.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Государственное бюро расследований.
Так, правоохранители задержали офицера одного из харьковских военкоматов и военнослужащего территориальной обороны, которые помогали военнообязанным избежать мобилизации за 3-5 тысяч долларов.
Правоохранители задержали фигурантов в Харькове, когда они получали вторую часть взятки от уклониста.
"На встречу они принесли уже готовое заключение медицинско-врачебной комиссии, согласно которому призывник признан ограниченно годным к службе в военное время и уже заполненный военный билет с соответствующими сведениями", - говорится в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий ч. 3 ст. 368 и ч. 5 ст. 426-1 УКУ. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы.
Напомним, что в Черновцах разоблачили очередную схему выезда за границу для военнообязанных. Мужчинам призывного возраста выдавали справки об отсрочке от мобилизации.
Также ранее мы писали, какие отдельные категории украинцев могут подать заявление на отсрочку от призыва.