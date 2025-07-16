ДБР викрило схему на Дніпропетровщині: як десятки людей уникли мобілізації
Понад півсотні чоловіків уникнули мобілізації завдяки фальшивим медичним довідкам. Схему організували посадовець військово-лікарської комісії та колишня медсестра.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державного бюро розслідувань.
Працівники ДБР повідомили про підозру одному з керівників регіональної військово-лікарської комісії Дніпропетровської області та колишній медсестрі місцевої лікарні, які допомагали чоловікам ухилятися від служби, підробляючи медичні документи.
За оперативною інформацією, саме колишня медпрацівниця була організаторкою злочинної діяльності.
Вона разом із посадовцем ВЛК підшукувала осіб, які хотіли уникнути мобілізації, та пропонувала їм фальшиві довідки про стан здоров’я. Вартість "послуг" становила від 5 до 20 тисяч доларів залежно від платоспроможності призовника.
На підставі підроблених документів військовозобов’язаних визнавали непридатними до проходження служби.
За попередніми даними, внаслідок таких дій мобілізації уникнуло щонайменше 60 осіб.
Слідчі також задокументували кілька епізодів, коли фігуранти намагалися "витягти" осіб з територіальних центрів комплектування, в той час, як останні вже мали б вирушати до навчальних центрів, але не встигли отримати фальшиві документи.
У таких випадках підозрювані намагалися передати хабарі службовим особам ТЦК.
Під час обшуків у обох вилучено близько 70 тисяч доларів, десятки фальшивих медичних висновків, документи призовників, а також гербові печатки лікарів.
Колишній медпрацівниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень:
- перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України в особливий період;
- пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди;
- надання неправомірної вигоди службовій особі.
Посадовцю ВЛК інкриміновано:
- одержання неправомірної вигоди службовою особою;
- надання неправомірної вигоди службовій особі.
Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Схеми ухилення від служби в Україні
Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили масштабну схему ухилення від мобілізації. Як виявилось, чоловіки відразу з кількох регіонів України оформлювали фіктивні документи про догляд за родичами з інвалідністю.
Також нещодавно було викрито корупційні схеми, що дозволяли військовозобов'язаним незаконно уникати мобілізації відразу в шести областях України. Суми хабарів сягали 25 тисяч доларів з особи.
Варто додати також і той випадок, як на початку року правоохоронці провели операцію для викриття схем незаконного перетину кордону. Тоді у 22 регіонах України було ліквідовано майже 50 схем вивезення військовозобов’язаних за кордон.
Масштаби операції були безпрецедентними - понад 600 обшуків проведено одночасно по всій країні.
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