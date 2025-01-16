ДБР викрило екскомбрига ТРО, який організував фіктивні виплати дружині за "участь у боях"

Колишній комбриг однієї з бригад ТРО організував підвищені виплати для своєї дружини за участь у бойових діях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
За даними РБК-Україна, мова про Герасименка Дмитра Дмитровича, який перебував на посаді командира 108 окремої бригади.
За даними слідства, наприкінці липня 2023 року посадовець влаштував свою дружину в очолювану ним бригаду на посаду стрільця, щоб організувати їй підвищені виплати. Для того, щоб формально дотриматися закону, подружжя навіть розлучилося, однак перебувало у родинних відносинах.
Пізніше комбриг залучив до оборудки двох підлеглих - командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала понад 922 тис. грн додаткової винагороди.
Сама ж жінка в цей час несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.
Раніше РБК-Україна розповідало, що ДБР за рік викрило 120 посадовців, яких підозрюють у створенні схем для незаконного переправлення військовозобов’язаних за кордон. Найчастіше фігурантами розслідувань ставали працівники ТЦК, МСЕК, лікарі та правоохоронці.
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