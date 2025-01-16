ГБР разоблачило экс-комбрига ТРО, который организовал фиктивные выплаты жене за "участие в боях"

Бывший комбриг одной из бригад ТРО организовал повышенные выплаты для своей жены за участие в боевых действиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
По данным РБК-Украина, речь о Герасименко Дмитрии Дмитриевиче, который находился на должности командира 108 отдельной бригады.
По данным следствия, в конце июля 2023 года чиновник устроил свою жену в возглавляемую им бригаду на должность стрелка, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Для того, чтобы формально соблюсти закон, супруги даже развелись, однако находились в родственных отношениях.
Позже комбриг привлек к сделке двух подчиненных - командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии соприкосновения. Таким образом за период с июля 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила более 922 тыс. грн дополнительного вознаграждения.
Сама же женщина в это время несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Женщина даже успела провести две недели в Польше, самовольно оставив воинскую часть.
Ранее РБК-Украина рассказывало, что ГБР за год разоблачило 120 должностных лиц, которых подозревают в создании схем для незаконной переправки военнообязанных за границу. Чаще всего фигурантами расследований становились работники ТЦК, МСЭК, врачи и правоохранители.
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