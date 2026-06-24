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ДБР відкрило справу через скандал у полку "Скеля": що каже командування

14:52 24.06.2026 Ср
3 хв
Що перевірятиме ДБР?
aimg Олена Чупровська
Ілюстративне фото: ДБР перевіряє звинувачення у насильстві в полку "Скеля" (Getty Images)

ДБР розпочало розслідування щодо штурмового полку "Скеля" після публікації про можливе насильство над військовослужбовцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР та заяву полку "Скеля".

ДБР відкрило справу

Нещодавно "Бабель" опублікував розслідування про ймовірні катування, знущання та смерті мобілізованих в в 425 окремому штурмовому полку "Скеля".

У публікації йшлося про ймовірне застосування насильства та зловживання з боку окремих командирів полку.

Слідчі Державного бюро розслідувань внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань після появи в ЗМІ матеріалу про можливі порушення.

Справу зареєстровано за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України - це перевищення владних або службових повноважень військовою посадовою особою в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

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Що перевіряють

Наразі слідчі проводять комплекс процесуальних дій, щоб:

  • встановити, що насправді відбувалось у полку;
  • перевірити достовірність опублікованих фактів;
  • з'ясувати всі обставини, описані в матеріалі.

Що відповіли у "Скелі"

425 окремий штурмовий полк "Скеля" ознайомився з матеріалом і оприлюднив офіційну позицію.

Командування висловило співчуття родинам загиблих і визнало, що порушені питання потребують перевірки. Однак не погодилось із узагальненнями авторів публікації.

"З 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов'язані з хворобами або загальним поганим станом здоров'я мобілізованих", - йдеться у заяві.

Також у полку зазначили, що не займаються мобілізацією - поповнення надходить виключно з ТЦК з позитивними висновками військово-лікарської комісії.

Про свідчення та джерела

Командування звернуло увагу, що більшість тверджень у матеріалі базується на словах людей, які відмовлялися від служби, самовільно залишали частини або порушували дисципліну.

"Ми не стверджуємо, що такі свідчення автоматично є неправдивими. Проте вважаємо, що вони потребують особливо ретельної перевірки та не можуть розглядатися як беззаперечний доказ без підтвердження фактами, документами та результатами офіційних розслідувань", - йдеться в заяві.

Полк підтвердив, що молодшого сержанта Анатолія Кучера вже затримали правоохоронці - він чекає на суд.

Окремо тривають слідчі дії у так званому "кейсі з сосною": військовослужбовець, який намагався скоїти самогубство, заліз на сосну, впав, потрапив до лікарні і там отримав ушкодження, що призвели до смерті.

Командування полку очікує на висновки слідства.

Нагадаємо, подібна ситуація нещодавно розгорілась навколо іншого підрозділу. Як повідомляло РБК-Україна, рідні бійців 14 окремої механізованої бригади поскаржились у соцмережах на 9 місяців без ротації та нерегулярне харчування на позиціях.

А ще раніше, під час скандалу з відсутністю їжі та води в тій самій бригаді, командира 14 ОМБр підполковника Анатолія Лисецького усунули з посади.

Бригаду очолив полковник Тарас Максімов, а командира 10-го армійського корпусу перевели з пониженням.

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