ДБР відкрило справу через скандал у полку "Скеля": що каже командування

ДБР відкрило справу

Нещодавно "Бабель" опублікував розслідування про ймовірні катування, знущання та смерті мобілізованих в в 425 окремому штурмовому полку "Скеля".

У публікації йшлося про ймовірне застосування насильства та зловживання з боку окремих командирів полку.

Слідчі Державного бюро розслідувань внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань після появи в ЗМІ матеріалу про можливі порушення.

Справу зареєстровано за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України - це перевищення владних або службових повноважень військовою посадовою особою в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки.

Що перевіряють

Наразі слідчі проводять комплекс процесуальних дій, щоб:

встановити, що насправді відбувалось у полку;

перевірити достовірність опублікованих фактів;

з'ясувати всі обставини, описані в матеріалі.

Що відповіли у "Скелі"

425 окремий штурмовий полк "Скеля" ознайомився з матеріалом і оприлюднив офіційну позицію.

Командування висловило співчуття родинам загиблих і визнало, що порушені питання потребують перевірки. Однак не погодилось із узагальненнями авторів публікації.

"З 26 згаданих смертей 18 сталися в лікарні чи по дорозі в лікарню, а не в полку. І ці смерті реально пов'язані з хворобами або загальним поганим станом здоров'я мобілізованих", - йдеться у заяві.

Також у полку зазначили, що не займаються мобілізацією - поповнення надходить виключно з ТЦК з позитивними висновками військово-лікарської комісії.

Про свідчення та джерела

Командування звернуло увагу, що більшість тверджень у матеріалі базується на словах людей, які відмовлялися від служби, самовільно залишали частини або порушували дисципліну.

"Ми не стверджуємо, що такі свідчення автоматично є неправдивими. Проте вважаємо, що вони потребують особливо ретельної перевірки та не можуть розглядатися як беззаперечний доказ без підтвердження фактами, документами та результатами офіційних розслідувань", - йдеться в заяві.

Полк підтвердив, що молодшого сержанта Анатолія Кучера вже затримали правоохоронці - він чекає на суд.

Окремо тривають слідчі дії у так званому "кейсі з сосною": військовослужбовець, який намагався скоїти самогубство, заліз на сосну, впав, потрапив до лікарні і там отримав ушкодження, що призвели до смерті.

Командування полку очікує на висновки слідства.