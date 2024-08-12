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Збитки на 60 млн гривень: посадовців піймали на закупівлі неякісних аптечок для військових

Понеділок 12 серпня 2024 13:58
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Збитки на 60 млн гривень: посадовців піймали на закупівлі неякісних аптечок для військових Фото: Державне бюро розслідувань (Віталій Носач, РБК Україна)
Автор: РБК-Україна

Державне бюро розслідувань у співробітництві із СБУ викрили організаторів схеми постачання аптечок для ЗСУ низької якості. Їм загрожує до 10 років за ґратами.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на ДБР.

Правоохоронці повідомили про підозру ексначальнику одного з військових навчальних центрів, керівнику медичної служби цього центру та 8 приватним підприємцям.

За даними слідства, між навчальним центром та підприємцями було укладено 8 договорів на постачання 30 773 штук аптечок для військових на загальну суму 58,5 млн гривень.

Зазначається, що посадовці не контролювали якість поставлених аптечок. Експертиза підтвердила, що ліки в них були не належної якості, а саме наповнення не відповідало встановленим законодавством нормам. Фахівці заявили, що застосування вмісту таких аптечок могло зашкодити здоров'ю військовослужбовців.

Повідомляється, що організатори цієї схеми заподіяли шкоду державі у сумі 58,5 млн гривень.

Ексначальнику навчального центру було повідомлено про підозру у бездіяльності військової влади (ч. 4 ст. 426 КК України), а керівника медичного навчального центру підозрюють у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України). Фігурантам справи загрожує позбавлення волі на строк від 8 до 10 років.

Приватним підприємцям загрожує до 8 років ув'язнення за постачання неякісних аптечок. Їхні дії були кваліфіковані як шахрайство, вчинене у великих розмірах (ст. 190 КК України).

Фото: ДБР викрило організаторів схеми постачання неякісних аптечок військовим (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, що заступника командира військової частини з Одеської області підозрюють в організації схеми з ухилення окремих військовослужбовців від несення служби.

Також РБК-Україна повідомляло, що ДБР викрило посадовця, який незаконно привласнив майже 1 млн гривень на будівництві військового об’єкту.

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