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Убытки на 60 млн гривен: чиновников поймали на закупке некачественных аптечек для военных

Понедельник 12 августа 2024 13:58
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Убытки на 60 млн гривен: чиновников поймали на закупке некачественных аптечек для военных Фото: Государственное бюро расследований (Виталий Носач, РБК Украина)
Автор: РБК-Украина

Государственное бюро расследований в сотрудничестве с СБУ разоблачили организаторов схемы поставок аптечек для ВСУ низкого качества. Им грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.

Правоохранители сообщили о подозрении экс-начальнику одного из военных учебных центров, руководителю медицинской службы этого центра и 8 частным предпринимателям.

По данным следствия, между учебным центром и предпринимателями было заключено 8 договоров на поставку 30 773 штук аптечек для военных на общую сумму 58,5 млн гривен.

Отмечается, что должностные лица не контролировали качество поставленных аптечек. Экспертиза подтвердила, что лекарства в них были ненадлежащего качества, а само наполнение не соответствовало установленным законодательством нормам. Специалисты заявили, что применение таких аптечек могло навредить здоровью военнослужащих.

Сообщается, что организаторы этой схемы причинили ущерб государству в сумме 58,5 млн гривен.

Экс-начальнику учебного центра сообщили о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), а руководителя медицинского учебного центра подозревают в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от 8 до 10 лет.

Частным предпринимателям грозит до 8 лет заключения за поставку некачественных аптечек. Их действия были квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупных размерах (ст. 190 УК Украины).

Фото: ГБР разоблачило организаторов схемы поставки некачественных аптечек военным (dbr.gov.ua)

Напомним, что заместитель командира воинской части из Одесской области подозревается в организации схемы по уклонению отдельных военнослужащих от несения службы.

Также РБК-Украина сообщало, что ГБР разоблачило чиновника, незаконно присвоившего почти 1 млн гривен на строительстве военного объекта.

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