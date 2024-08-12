Убытки на 60 млн гривен: чиновников поймали на закупке некачественных аптечек для военных

Государственное бюро расследований в сотрудничестве с СБУ разоблачили организаторов схемы поставок аптечек для ВСУ низкого качества. Им грозит до 10 лет за решеткой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР .

Правоохранители сообщили о подозрении экс-начальнику одного из военных учебных центров, руководителю медицинской службы этого центра и 8 частным предпринимателям.

По данным следствия, между учебным центром и предпринимателями было заключено 8 договоров на поставку 30 773 штук аптечек для военных на общую сумму 58,5 млн гривен.

Отмечается, что должностные лица не контролировали качество поставленных аптечек. Экспертиза подтвердила, что лекарства в них были ненадлежащего качества, а само наполнение не соответствовало установленным законодательством нормам. Специалисты заявили, что применение таких аптечек могло навредить здоровью военнослужащих.

Сообщается, что организаторы этой схемы причинили ущерб государству в сумме 58,5 млн гривен.

Экс-начальнику учебного центра сообщили о подозрении в бездействии военной власти (ч. 4 ст. 426 УК Украины), а руководителя медицинского учебного центра подозревают в небрежном отношении к военной службе (ч. 4 ст. 425 УК Украины). Фигурантам дела грозит лишение свободы сроком от 8 до 10 лет.

Частным предпринимателям грозит до 8 лет заключения за поставку некачественных аптечек. Их действия были квалифицированы как мошенничество, совершенное в крупных размерах (ст. 190 УК Украины).