ДБР розслідує дві версії вибухів на полігоні під Хмельницьким

Попередньо правоохоронці кваліфікували подію за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України - порушення правил поводження зі зброєю та небезпечними речовинами, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

Наразі слідчі розглядають два ключові сценарії трагедії:

диверсію (навмисні дії);

порушення правил поводження з боєприпасами безпосередньо під час їхнього розвантаження.

"Станом на 4 серпня слідчі завершили огляд місця події та призначили комплекс судових експертиз. Також допитали командування і військовослужбовців, опитали постраждалих та вилучили службову документацію, яка має значення для розслідування. Окремо встановлюється кількість боєприпасів, що здетонували", - йдеться у заяві.

Постраждалі та зниклі безвісти

Унаслідок надзвичайної події поранено восьмеро військовослужбовців. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу, загрози їхньому життю немає. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксували.

Водночас п'ятеро військових досі вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Безпекова ситуація та ліквідація наслідків

В ОГП наголошують, що на цей час загрози повторних вибухів немає. Рятувальні служби продовжують розміновувати території за межами військового об'єкта та фіксують пошкодження житлових будинків і майна місцевих мешканців.

"Після завершення безпекових заходів спеціальна комісія має провести детальне обстеження території полігону та оцінити наслідки інциденту", - зазначили в Офісі генерального прокурора.