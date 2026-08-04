ДБР розслідує дві версії вибухів на полігоні під Хмельницьким

Правоохоронці розглядають дві основні версії вибухів боєприпасів на військовому полігоні у Хмельницькій області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Офісу генерального прокурора і допис ДБР.
Попередньо правоохоронці кваліфікували подію за ч. 2 ст. 414 Кримінального кодексу України - порушення правил поводження зі зброєю та небезпечними речовинами, що спричинило тілесні ушкодження кільком особам.
Наразі слідчі розглядають два ключові сценарії трагедії:
"Станом на 4 серпня слідчі завершили огляд місця події та призначили комплекс судових експертиз. Також допитали командування і військовослужбовців, опитали постраждалих та вилучили службову документацію, яка має значення для розслідування. Окремо встановлюється кількість боєприпасів, що здетонували", - йдеться у заяві.
Унаслідок надзвичайної події поранено восьмеро військовослужбовців. Наразі вони отримують необхідну медичну допомогу, загрози їхньому життю немає. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксували.
Водночас п'ятеро військових досі вважаються зниклими безвісти. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
В ОГП наголошують, що на цей час загрози повторних вибухів немає. Рятувальні служби продовжують розміновувати території за межами військового об'єкта та фіксують пошкодження житлових будинків і майна місцевих мешканців.
"Після завершення безпекових заходів спеціальна комісія має провести детальне обстеження території полігону та оцінити наслідки інциденту", - зазначили в Офісі генерального прокурора.
Нагадаємо, 31 липня у Хмельницькому пролунали кілька вибухів у той момент, коли в місті не було повітряної тривоги.
Згодом у Силах спеціальних операцій підтвердили, що на території полігону однієї з військових частин у Хмельницькій області сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією боєприпасів.