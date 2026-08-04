ГБР расследует две версии взрывов на полигоне под Хмельницким

Предварительно правоохранители квалифицировали событие по ч. 2 ст. 414 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил обращения с оружием и опасными веществами, повлекшее телесные повреждения нескольким лицам.

Следователи рассматривают два ключевых сценария трагедии:

диверсию (преднамеренные действия);

нарушение правил обращения с боеприпасами непосредственно при их разгрузке.

"По состоянию на 4 августа следователи завершили осмотр места происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Также допросили командование и военнослужащих, опросили пострадавших и изъяли служебную документацию, имеющую значение для расследования. Отдельно устанавливается количество сдетонировавших боеприпасов", - говорится в заявлении.

Пострадавшие и пропавшие без вести

В результате чрезвычайного происшествия ранены восемь военнослужащих. Сейчас они получают необходимую медицинскую помощь, угрозы их жизни нет. Пострадавшие среди гражданского населения не зафиксированы.

В то же время пятеро военных до сих пор считаются пропавшими без вести. Поисково-спасательные работы продолжаются.

Ситуация безопасности и ликвидация последствий

В ОГП отмечают, что в настоящее время угрозы повторных взрывов нет. Спасательные службы продолжают разминировать территории вне военного объекта и фиксируют повреждения жилых домов и имущества местных жителей.

"По завершении мер безопасности специальная комиссия должна провести детальное обследование территории полигона и оценить последствия инцидента", - отметили в Офисе генерального прокурора.