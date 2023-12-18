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ДБР розслідує аварію у Львівській області, де загинули військові

Фото: ДБР розслідує аварію у Львівській області, де загинули військові (dbr.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

ДБР розслідує обставини аварії у Львівській області, в якій загинуло четверо людей, серед них троє військовослужбовці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Так, трагедія сталася 16 грудня близько 15:00 на автодорозі "Київ-Чоп" поблизу селища Сможе Стрийського району Львівської області. Всі загиблі знаходились у легковому автомобілі, що належить одній з військових частин.

За попередніми даними, військовий, який перебував за кермом автомобіля, не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де в той момент рухалась вантажівка з автопричепом.

Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху за участі військового транспорту (ч. 2 ст. 415 КК України).

Встановлюються всі обставини трагедії, призначено експертизи.

Передісторія

Раніше ми писали, що у Львівській області у ДТП потрапила машина з військовими. Внаслідок чого загинуло троє військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту та жінка, яка також була в салоні авто.

Як повідомили в Державній спеціальній службі транспорту, аварія трапилась 16 грудня, близько 14:30. Тоді загинули заступник голови адміністрації Держспецтранслужби полковник Жигунов Віктор Михайлович, підполковник Кравець Василь Вікторович, солдат Сологуб Дмитро Григорович та цивільна Дубровська Наталія Іванівна. Там додали, що співробітники були у робочому відряджені.

Місцеві ЗМІ писали, що ДТП сталася на трасі "Київ-Чоп" у селі Сможе. Що підтвердили у ДБР.

Зокрема, зіткнулися вантажівка Volvo та легковик Ford Focus на військових номерах. За кермом був військовослужбовець з Харкова. 

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ДТПЛьвівська областьДБР