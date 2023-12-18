ГБР расследует аварию во Львовской области, где погибли военные

Так, трагедия произошла 16 декабря около 15:00 на автодороге "Киев-Чоп" вблизи поселка Сможе Стрыйского района Львовской области. Все погибшие находились в легковом автомобиле, принадлежащем одной из воинских частей.

По предварительным данным, находившийся за рулем автомобиля военный не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где в тот момент двигался грузовик с автоприцепом.

Расследование проводится по факту нарушения правил безопасности дорожного движения с участием военного транспорта (ч. 2 ст. 415 УК Украины).

Устанавливаются все обстоятельства трагедии, назначены экспертизы.

Предыстория

Ранее мы писали, что в Львовской области в ДТП попала машина с военными. В результате чего погибли трое военнослужащих Государственной специальной службы транспорта и женщина, которая также была в салоне авто.

Как сообщили в Государственной специальной службе транспорта, авария произошла 16 декабря около 14:30. Тогда погибли заместитель главы администрации Госспецтрансслужбы полковник Жигунов Виктор Михайлович, подполковник Кравец Василий Викторович, солдат Сологуб Дмитрий Григорьевич и гражданская Дубровская Наталья Ивановна. Там добавили, что сотрудники были в рабочей командировке.

Местные СМИ писали, что ДТП произошло на трассе "Киев-Чоп" в селе Сможе. Что подтвердили в ГБР.

В частности, столкнулись грузовик Volvo и легковушка Ford Focus на военных номерах. За рулем находился военнослужащий из Харькова.

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