ДБР проводить обшуки у військкоматах та ВЛК для виявлення корупції

Де сьогодні проводяться обшуки

Сьогодні відбуваються обшуки у низці військово-лікарських комісіях Вінницької, Черкаської та Київської областей.

"Слідчі дії проходять у межах розслідування кримінального провадження за фактами незаконного збагачення військовослужбовців, які займають керівні посади в обласних та районних центрах комплектування та соціальної підтримки", - йдеться у повідомленні.

Загалом встановлено 388 осіб відносно яких є сумніви щодо законності отримання ними постанов ВЛК про непридатність до військової служби. Вилучається медична документація, яка може підтвердити факти ухвалення протиправних рішень про непридатність до військової служби, особові справи тощо.

Куди раніше встигли прийти правоохоронці

Наприкінці минулого тижня в Одеській та Миколаївській областях, а також Херсонському та Бериславському районних Територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки працівники ДБР вже провели 15 обшуків.

Фото: Обшуки (dbr.gov.ua)

"Заклади перевіряються на можливі корупційні дії персоналу під час проведення загальної мобілізації, незаконне "звільнення" від мобілізації офіцерів запасу та інших військовозобов’язаних осіб. Такі дії становлять пряму загрозу національній безпеці України та підривають довіру до державних інституцій", - пояснили в ДБР.

В ході попередніх перевірок вже виявлено непоодинокі факти зловживань військкомів та безпідставного зняття з військового обліку офіцерів запасу на підставі фіктивних довідок військово-лікарняних комісій.

Наразі за результатами перевірок трьом посадовим особам військкоматів повідомлено про підозри. Загалом кримінальні провадження порушені за низками статей, у тому числі за фактом "перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень, вчинене в умовах воєнного стану".

Скандали у військкоматах

Нагадаємо, в Україні останній місяць з'являються резонансні скандали із начальниками Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки.

Зокрема, журналісти виявили у воєнкома Одеської області Євгена Борисова дорогу нерухомість в Іспанії та люксові автомобілі. Правоохоронці підозрюють його у продажу "білих квитків". Борисова вже звільнили та помістили до СІЗО.

Нещодавно президент України Володимир Зеленський затвердив рішення Ради національної безпеки та оборони, яке передбачає доручення звільнити всіх начальників обласних військкоматів.