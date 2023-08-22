ГБР проводит обыски в военкоматах и ВВК для выявления коррупции

Где сегодня проводятся обыски

Сегодня проходят обыски в ряде военно-врачебных комиссиях Винницкой, Черкасской и Киевской областей.

"Следственные действия проходят в рамках расследования уголовного производства по фактам незаконного обогащения военнослужащих, занимающих руководящие должности в областных и районных центрах комплектования и социальной поддержки", - говорится в сообщении.

Всего установлено 388 человек в отношении которых есть сомнения относительно законности получения ими постановлений ВВК о непригодности к военной службе. Изымается медицинская документация, которая может подтвердить факты принятия противоправных решений о непригодности к военной службе, личные дела и тому подобное.

Куда раньше успели прийти правоохранители

В конце прошлой недели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки работники ГБР уже провели 15 обысков.

Фото: Обыски (dbr.gov.ua)

"Учреждения проверяются на возможные коррупционные действия персонала во время проведения всеобщей мобилизации, незаконное "освобождение" от мобилизации офицеров запаса и других военнообязанных лиц. Такие действия представляют прямую угрозу национальной безопасности Украины и подрывают доверие к государственным институтам", - пояснили в ГБР.

В ходе предыдущих проверок уже выявлены отдельные факты злоупотреблений военкоматов и безосновательного снятия с воинского учета офицеров запаса на основании фиктивных справок военно-больничных комиссий.

Сейчас по результатам проверок трем должностным лицам военкоматов сообщено о подозрениях. В целом уголовные производства возбуждены по ряду статей, в том числе по факту "превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий, совершенное в условиях военного положения".

Скандалы в военкоматах

Напомним, в Украине в последний месяц появляются резонансные скандалы с начальниками Территориальных центров комплектования и соцподдержки.

В частности, журналисты обнаружили у военкома Одесской области Евгения Борисова дорогую недвижимость в Испании и люксовые автомобили. Правоохранители подозревают его в продаже "белых билетов". Борисова уже уволили и поместили в СИЗО.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны, которое предусматривает поручение уволить всех начальников областных военкоматов.