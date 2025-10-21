ДБР проводить обшуки в колишнього очільника "Укренерго" Кудрицького, - джерела

Слідчі перевіряють можливе зловживання службовим становищем та розтрату коштів державної компанії.

Йдеться про ймовірне штучне завищення обсягів вирубки лісу та вартості робіт під час будівництва енергетичних магістралей.

Що відомо про Кудрицького

Нагадаємо, Володимир Кудрицький був головою правління "Укренерго" з 2020 по 2024 рік. 2 вересня 2024 року Наглядова рада "Укренерго" ухвалила рішення про звільнення Володимира Кудрицького з посади керівника компанії.

За його відставку проголосували троє державних представників у наглядовій раді - Юрій Токарський, Олександр Баранюк та Юрій Бойко, а також незалежний член ради Роман Піонковський. Двоє інших незалежних членів виступили проти цього рішення.

Напередодні голосування міжнародні донори надіслали листа тодішньому прем’єр-міністру Денису Шмигалю з проханням призупинити процес звільнення голови "Укренерго".

Після відставки Кудрицького свої заяви про складання повноважень подали також голова Наглядової ради НЕК "Укренерго" Даніель Добені та член ради Педер Андерсен.