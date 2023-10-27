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ДБР проводить обшуки на Київській ТЕЦ

Фото: у приміщеннях столичної ТЕЦ проводять обшуки слідчі ГБР (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у приміщеннях ТЕЦ працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) проводять обшуки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської ради.

Столична влада зазначає, що ці об'єкти критичної інфраструктури столиці знаходяться в управлінні "Київтеплоенерго".

"Слідчі намагаються зайти безпосередньо на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану", - йдеться у заяві.

Також працівники Бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об'єктах, "грубо порушуючи безпекові норми, адже зараз енергетична інфраструктура є головною мішенню ворога", додали в міськраді.

Як наголошують представники КМДА, справа ДБР не стосується безпосередньо діяльності КП "Київтеплоенерго".

"До того ж ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергетичних об'єктів. Тому причина візиту слідчих на Київські ТЕЦ є незрозумілою", - заявляє столична влада.

У ТЕЦ стверджують, що обшуки "загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла", і втручання в роботу оперативного персоналу "може призвести до непередбачуваних наслідків"

"Київські ТЕЦ - стратегічно важливі об'єкти критичної інфраструктури, від роботи яких залежить не лише життєдіяльність столиці, а й функціонування всього енергетичного комплексу України", - зазначається у заяві.

Раніше повідомлялося, що у вересні СБУ затримала у Києві військового-"перевертня", який готував нові удари російських окупантів по ТЕЦ у столиці.

Нагадаємо також, що влітку було викрито директора страхової компанії у Києві, який зливав окупантам наслідки "прильотів" по ТЕЦ.

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